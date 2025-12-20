Redmi K90 Ultra: Xiaomi prepara un device con una batteria da 10.000 mAh

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La corsa all’autonomia sembra pronta a entrare in una nuova fase e, come spesso accade, il nome che spunta fuori è quello di Xiaomi. Le ultime indiscrezioni parlano infatti di un dispositivo in arrivo con una batteria da 10.000 mAh, una soglia finora riservata a tablet e rugged phone. Il candidato principale a ospitare questa soluzione estrema sarebbe il prossimo Redmi K90 Ultra, modello che già da settimane è al centro di rumor legati a un posizionamento “flagship economico” ma ricco di ambizioni.

Design sorprendentemente sottile nonostante la capacità

Ciò che rende ancora più interessante il leak è l’indicazione relativa allo spessore: il device dovrebbe rimanere sotto gli 8,5 mm, un valore difficile da immaginare per un telefono con una batteria così grande. L’idea è quella di mantenere una silhouette moderna, un pannello piatto da circa 6,8 pollici con risoluzione 1,5K e frame in metallo, rispettando gli standard estetici dei modelli premium e senza scendere in compromessi da “telefono corazzato”.

Prestazioni e ricarica: un equilibrio insolito

A bordo dovrebbe essere presente un chip MediaTek Dimensity serie 9, sufficiente a garantire prestazioni elevate senza consumi eccessivi, soprattutto abbinato a un pannello LTPS a 165 Hz. La parte energetica non si ferma alla capacità: il leak parla chiaramente di ricarica cablata e wireless da 100 W, una combinazione che renderebbe gestibile anche un accumulatore così grande pur mantenendo tempi di ricarica accettabili.

Un salto rispetto al già imponente K90 Pro Max

Chi segue la serie Redmi K sa che non è la prima volta che Xiaomi spinge forte sul tema batteria. L’attuale K90 Pro Max sfoggia un modulo da 7.560 mAh, già straordinario per uno smartphone mainstream. Passare a 10.000 mAh, però, significa alzare ulteriormente l’asticella e avvicinare il concetto di “settimana di uso” a qualcosa di reale. È chiaro che l’autonomia dipenderà da molti fattori, ma una capacità del genere riduce drasticamente il numero di cicli di ricarica, con benefici evidenti sulla longevità delle celle.

Cosa aspettarsi dalle prossime settimane

Parallelamente alle indiscrezioni sulla batteria, continuano a circolare riferimenti a una certificazione IP elevata, probabilmente IP69, e a un lettore ultrasonico sotto al display. Non esistono ancora conferme ufficiali, ma i rumor sono convergenti e l’interesse crescente suggerisce che l’arrivo del modello potrebbe non essere lontano. Se le specifiche venissero confermate, il Redmi K90 Ultra diventerebbe il nuovo punto di riferimento per chi cerca durata estrema senza rinunciare a design e prestazioni.