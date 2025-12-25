Redmi 15 costa solo 139 euro su Amazon: acquistatelo subito

Redmi 15 è uno smartphone di fascia medio-bassa che porta i consumatori a spendere poco, senza dover essere minimamente costretti a rinunciare alle specifiche tecniche e le funzionalità di ultima generazione. Il prodotto è da pochissimo stato lanciato sul mercato, ma già oggi è possibil acquistarlo in promozione su Amazon con un risparmio assolutamente degno di nota.

A differenza di tanti altri modelli, di cui elogiamo le dimensioni e il peso ridotto, in questo caso il consumatore si ritrova ad avere tra le mani un device da 171,1 x 82,1 x 8,6 millimetri di spessore, con un peso che si aggira attorno ai 224 grammi. E’ davvero difficile non sentirlo quando lo tenete nella tasca dei pantaloni, fermo restando avere a tutti gli effetti un display da 6,9 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2340 pixel, un IPS LCD con densità di 374 ppi e anche refresh rate a 144Hz.

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Il processore è allo stesso tempo di fascia media, essendo un Qualcomm Snapdragon 685, octa-core con frequenza di clock a 2,8GHz, passando per una GPU Adreno 610, con 8GB di RAM e la memoria interna variabile, in base alla versione acquistata, ma comunque espandibile con microSDXC. Il comparto fotografico, va notato, è composto da un singolo sensore da 50 megapixel, con risoluzione di 8165 x 6124 pixel e apertura F1.8.

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Redmi 15: occhio allo sconto di oggi su Amazon

Redmi 15 è uno smartphone estremamente recente, ma che oggi può essere acquistato su Amazon con uno sconto del 22% che apre le porte a tantissimi consumatori. Il suo listino di 179,90 euro è un lontano ricordo, poiché la spesa finale da sostenere per il suo acquisto è di 139 euro, approfittando in questo modo di un rapporto qualità/prezzo assolutamente conveniente a questo link.