Redmagic OS 12 con Android 17: ecco il calendario ufficiale

Il calendario di aggiornamento a Redmagic OS 12 è finalmente ufficiale. Redmagic, il marchio di Nubia dedicato agli smartphone da gaming, ha svelato quali dispositivi riceveranno la nuova interfaccia basata su Android 17 e con quali tempistiche. La distribuzione è già cominciata in Cina in concomitanza con il debutto di Redmagic 12 Pro+, e adesso il quadro dei modelli coinvolti appare decisamente più chiaro anche per chi possiede un dispositivo della generazione precedente.

C’è poi un dettaglio che fa ben sperare gli utenti fuori dalla Cina. La versione globale di Redmagic OS 12 esiste già, visto che Redmagic 12 Pro riceverà l’edizione internazionale del software il 3 novembre 2026. In pratica il lavoro di base è stato completato e il sistema operativo dovrà soltanto essere adattato agli altri modelli della gamma, un passaggio che di solito richiede meno tempo rispetto allo sviluppo vero e proprio.

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Il calendario di Redmagic OS 12 smartphone per smartphone

Le date comunicate riguardano il mercato cinese, ma è lecito aspettarsi che la versione globale arrivi poco dopo, seguendo più o meno lo stesso ordine. Ecco come è organizzata la tabella di marcia nei prossimi mesi.

A dicembre 2026 toccherà a Redmagic 11 Pro e alla serie Redmagic 11S Pro, che saranno quindi i primi a beneficiare del nuovo firmware dopo i modelli più recenti. A gennaio 2027 sarà il turno di Redmagic Gaming Tablet 5 Pro, mentre a marzo 2027 l’aggiornamento raggiungerà un gruppo piuttosto nutrito di dispositivi. Si parla della serie Redmagic 10 Pro, della serie Redmagic 10S Pro, di Redmagic 11 Air e di Redmagic eSports Tablet 3 Pro.

La distribuzione insomma si sviluppa nell’arco di circa quattro mesi e coinvolge sia telefoni sia tablet, includendo anche prodotti che non appartengono all’ultima generazione. Una copertura abbastanza ampia, che lascia intendere l’intenzione del marchio di portare il nuovo software su buona parte del proprio catalogo.

Nuova grafica, AI Magic Island e l’assistente MORA

Sul piano estetico Redmagic OS 12 si allinea alla direzione presa da molte altre interfacce basate su Android 17. C’è un restyling visivo che richiama apertamente il Liquid Glass di Apple, accompagnato da un orologio di grandi dimensioni sulla schermata di blocco e da nuove possibilità di personalizzazione. Chi conosce iPhone noterà inoltre una funzione molto simile alla Dynamic Island, battezzata AI Magic Island. Si espande nella barra di stato e mostra notifiche interattive, per esempio la musica in riproduzione oppure lo stato di una corsa in taxi già prenotata.

Il capitolo più interessante riguarda però l’intelligenza artificiale. Redmagic introduce MORA, un assistente integrato direttamente nel sistema che si presenta con uno stile ispirato ai VTuber, cioè quei personaggi virtuali animati molto popolari nel mondo dello streaming. Al suo fianco lavora un sistema di automazione chiamato AI Magic Assistant, pensato per gestire una serie di operazioni in modo automatico.

Non poteva mancare naturalmente una parte dedicata ai videogiocatori, che rappresentano il pubblico principale del marchio. L’aggiornamento porta con sé un’app Game Space completamente rinnovata e una nuova sezione chiamata Esports Training Arena, che propone minigiochi studiati per allenare riflessi e precisione. Completa il pacchetto la piattaforma X Gravity 3.0, che migliora le funzioni dedicate al live streaming.

Tutte queste novità sono state presentate pensando in particolare al pubblico cinese. Quando la distribuzione si estenderà ai mercati occidentali, Europa inclusa, l’elenco delle funzioni presenti nel changelog potrebbe subire delle modifiche.

Fonte: TecnoAndroid