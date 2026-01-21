RedMagic 11 Air, il nuovo mostro di potenza è finalmente ufficiale

In queste ultime settimane erano emersi diversi rumors e indiscrezioni sul nuovo smartphone a marchio Redmagic. In queste ultime ore, però, l’azienda lo ha finalmente annunciato sul mercato. Ci stiamo riferendo al nuovo RedMagic 11 Air, il nuovo mostro di potenza dell’azienda. Come avevano anticipato i rumors, ci troviamo di fronte ad un ottimo gaming phone che strizza però l’occhio al design, grazie al suo spessore contenuto.

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RedMagic 11 Air, è ufficiale il nuovo gaming phone sottile dell’azienda

RedMagic 11 Air è il nuovo gaming phone di punta dell’azienda ed è stato da poco annunciato ufficialmente per il mercato mobile. Come già accennato in apertura, questo smartphone si distingue dagli altri device della sua categoria per il suo spessore contenuto. Quest’ultimo misura appena 7.8 mm. Si tratta senz’altro di un record, se si pensa a quello di cui dispone.

Lo smartphone può infatti contare sulla presenza di una batteria comunque molto capiente pari a ben 7000 mah. Gli utenti potranno anche sfruttare il supporto alla ricarica rapida da 120W. Si tratta poi di un gaming phone, quindi troviamo tutte le feature che più contraddistinguono questi device. Ci sono ad esempio i trigger professionali con una frequenza di campionamento touch di 520Hz e anche un complesso sistema di raffreddamento con una camera di vapore 4D. Quest’ultima permetterà di mantenere buone le temperature anche durante le sessioni di gaming intenso.

Dal punto di vista prestazionale, troviamo poi uno dei processori più potenti in circolazione, ovvero il potente soc Snapdragon 8 Elite Gen 5 e c’è anche un chip dedicato per il gaming, il chip Redcore R4. A supporto ci sono poi tagli di memoria comprendenti memoria RAM di tipo LPDDR5X e storage interno di tipo UFS 4.1. Il display è poi un pannello AMOLED con una diagonale pari a 6.85 pollici con una frequenza di aggiornamento pari a ben 144Hz.

Il nuovo Redmagic 11 Air è disponibile all’acquisto inizialmente per il mercato cinese ad un prezzo iniziale di circa 450 euro al cambio attuale.