Redmagic 11 Air, debutto globale previsto il 29 gennaio

Giusto l’altro giorno è stato annunciato in veste ufficiale per il mercato cinese il nuovo smartphone da gaming ultra sottile a marchio Redmagic, ovvero il nuovo Redmagic 11 Air. Quest’ultimo è uno dei primi di questa categoria a vantare la presenza di un design estremamente sottile. Ora sembra che lo smartphone sarà annunciato a breve anche a livello globale.

Redmagic 11 Air sarà annunciato a livello globale il prossimo 29 gennaio 2026

Il nuovo Redmagic 11 Air si prepara per essere annunciato in veste ufficiale anche a livello globale. In queste ore l’azienda ha infatti pubblicato in rete alcuni teaser che hanno rivelato la data del debutto global. Quest’ultima è dunque fissata per la giornata del prossimo 29 gennaio 2026. Dopo la presentazione, dovrebbero partire i preordini dello smartphone di Redmagic, mentre la vendita diretta dovrebbe iniziale dopo qualche giorno.

Secondo quanto è emerso, non ci saranno differenze di sorta con la versione che è stata presentata per il mercato cinese. Le specifiche tecniche tra le due versioni dovrebbero infatti essere le medesime. Questo significa che troveremo anche sulla versione global tutte le sue nuove feature sorprendenti. Tra queste, sappiamo che il nuovo Redmagic 11 Air vanterà la presenza di un processore estremamente potente, ovvero il soc Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Lo smartphone potrà inoltre contare sulla presenza di una batteria molto grande, con una capienza pari a ben 7000 mah. Anche il display stupirà con la sua elevata risoluzione e con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 144Hz. Il pannello è un OLED con una diagonale molto ampia pari a 6.85 pollici. Non mancano nemmeno le feature dedicate al gaming e sono presenti anche i trigger fisici.

Per il mercato cinese, lo smartphone viene venduto ad un prezzo iniziale di circa 450 euro al cambio attuale. Questo prezzo potrebbe tuttavia subire delle variazioni quando sarà distribuito presso altri mercati. Staremo a vedere.