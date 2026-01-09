Red Magic 11 Air apparso sul database di Geekbench

Il Red Magic 11 Air ha iniziato a far parlare di sé prima ancora di un annuncio ufficiale. Ciò grazie alla sua comparsa nel database di Geekbench. È uno di quei casi in cui un semplice benchmark diventa una finestra sulle ambizioni di un dispositivo. Nubia, per ora, resta in silenzio, ma i numeri e le certificazioni raccontano già molto. Il modello individuato, identificato dalla sigla NX799J, monta il Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Un chipset che non lascia spazio a interpretazioni: due core prime spinti fino a 4,32 GHz e sei core performance a 3,53 GHz. Affiancati dalla GPU Adreno 840. È una configurazione costruita per macinare frame, sostenere carichi prolungati e garantire prestazioni costanti anche sotto stress,. L’unità testata su Geekbench disponeva di 16 GB di RAM e girava già su Android 16. I risultati parlano chiaro: oltre 3.000 punti in single-core e quasi 10.000 in multi-core su Geekbench 6.5. Numeri che lo posizionano tra i top di gamma più potenti attualmente in circolazione, soprattutto nel segmento gaming, dove la differenza la fanno stabilità e continuità delle prestazioni.

Red Magic 11 Air arriva su Geekbench: ecco i risultati

Prima ancora del benchmark, il dispositivo aveva fatto capolino nel database di TENAA, permettendoci di dare uno sguardo anche al design. Le linee riprendono quelle del modello precedente, lanciato lo scorso aprile, ma con un tocco più audace: superfici trasparenti e una cura estetica che cerca di distinguersi senza tradire l’identità della serie. Immancabile, ovviamente, la ventola di raffreddamento attiva integrata nel telaio, uno degli elementi simbolo dei Red Magic, pensata per tenere a bada le temperature durante le sessioni di gioco più intense ed evitare cali di prestazioni.

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Dal punto di vista tecnico, TENAA conferma anche un ampio display AMOLED da 6,85 pollici con risoluzione 1,5K, ideale per il gaming e la fruizione multimediale. Il comparto fotografico resta più funzionale, con un sensore principale da 50 MP affiancato da uno secondario da 8 MP e una fotocamera frontale da 16 MP nascosta sotto il display. La batteria ha una capacità nominale di 6.780 mAh, che molto probabilmente verrà comunicata come 7.000 mAh tipici. Mentre lo spazio di archiviazione dovrebbe arrivare fino a 1 TB, passando per le opzioni intermedie da 256 e 512 GB. Il lancio in Cina è previsto per gennaio e, ora che benchmark e certificazioni iniziano ad accumularsi, è lecito aspettarsi nuove informazioni a breve.