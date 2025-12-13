Recensioni false create dall’AI: come individuarle prima di un acquisto online

Le piattaforme di e-commerce stanno vivendo un boom di recensioni generate dall’AI, usate per gonfiare la reputazione di prodotti discutibili o appena lanciati. Non si tratta più delle vecchie recensioni copiate e incollate: oggi i truffatori utilizzano modelli linguistici avanzati per produrre testi convincenti, capaci di imitare tono, dettagli tecnici e perfino emozioni. Il risultato è un ecosistema in cui distinguere opinioni reali da contenuti sintetici diventa sempre più difficile. L’inganno colpisce soprattutto settori come elettronica, accessori smart, piccoli elettrodomestici e prodotti a basso prezzo, dove la concorrenza è enorme e la reputazione può fare la differenza.

Tono neutro e dettagli generici: così le potete riconoscere

Le recensioni generate dall’AI hanno spesso un tratto distintivo: risultano troppo equilibrate. Manca la spontaneità delle esperienze reali, con pregi e difetti espressi in modo personale. Molti testi sintetici elencano caratteristiche del prodotto senza descrivere situazioni d’uso concrete. Espressioni come “funziona molto bene”, “ottimo prodotto”, “esperienza soddisfacente” senza contesto sono segnali da non ignorare.

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Ripetizioni e struttura eccessivamente ordinata

Le recensioni artificiali tendono a seguire una struttura simile: breve introduzione, elenco di caratteristiche, commento finale positivo. Anche la ripetizione di parole chiave, usate per migliorare la posizione del prodotto nei risultati di ricerca, può indicare una generazione sintetica. In alcuni casi si notano paragrafi che sembrano scritti in modo diverso all’interno della stessa recensione, segno che più modelli di AI sono stati usati per inseguire coerenza e varietà.

Come difendersi dalle recensioni manipolate

La prima strategia è osservare il profilo dell’autore. Recensioni scritte tutte nello stesso giorno, con tono simile o con prodotti appartenenti alla stessa categoria, possono indicare un account artificiale. Le piattaforme più grandi includono un badge che segnala gli acquisti verificati: non garantisce l’autenticità al 100%, ma è un aiuto significativo.

Un altro metodo consiste nel leggere recensioni negative o a tre stelle: spesso sono più genuine e rivelano criticità non presenti nei commenti entusiastici. Esistono anche strumenti indipendenti che analizzano il linguaggio e segnano i testi sospetti.