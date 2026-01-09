Nelle scorse ore realme ha presentato ufficialmente in India Realme Pad 3, un nuovo tablet Android che va ad arricchire l’offerta del brand nel segmento dei dispositivi pensati per produttività, studio e intrattenimento multimediale. Il lancio è avvenuto insieme alla nuova serie Realme Pro 16 e, almeno per il momento, il tablet sarà commercializzato esclusivamente nel mercato indiano, con vendite fissate a partire dal 16 gennaio. Il nuovo realme Pad 3 si distingue fin da subito per alcune scelte tecniche ben precise, a partire dal display di grandi dimensioni e dalla batteria particolarmente capiente, due elementi che lo collocano in una fascia interessante del mercato tablet Android.

Display ampio con formato orientato alla produttività

Il cuore dell’esperienza di realme Pad 3 è rappresentato dal suo pannello LCD da 11,61 pollici, una diagonale superiore alla media che consente un utilizzo più agevole per la lettura, la navigazione web e il multitasking. La risoluzione è pari a 2800 x 2000 pixel (2.8K), con un formato 7:5, meno orientato all’intrattenimento video puro e più adatto alla consultazione di documenti, PDF e contenuti testuali. Il display supporta un refresh rate adattivo fino a 120 Hz, con step intermedi a 60 e 90 Hz, mentre il touch sampling rate arriva a 240 Hz, garantendo una buona reattività del pannello. La luminosità massima dichiarata è di 550 nit in modalità HBM, valore adeguato per l’utilizzo in ambienti interni e in condizioni di luce intensa. Il pannello integra inoltre certificazioni per la riduzione della luce blu, elemento sempre più centrale per dispositivi pensati per sessioni d’uso prolungate.

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Piattaforma hardware MediaTek e memoria espandibile

Dal punto di vista hardware, realme Pad 3 è basato sul MediaTek Dimensity 7300-Max, un SoC realizzato con processo produttivo a 4 nm. La piattaforma è affiancata da 8 GB di memoria RAM LPDDR4X, con possibilità di espansione virtuale, e da 128 o 256 GB di memoria interna, a seconda della configurazione scelta. Non manca lo slot per schede microSD, che consente di espandere lo spazio di archiviazione fino a 2 TB, una caratteristica ancora molto apprezzata nel segmento tablet, soprattutto per chi utilizza il dispositivo per studio o lavoro.

Batteria da 12.200 mAh e ricarica rapida

Uno degli elementi centrali della scheda tecnica di realme Pad 3 è la batteria da 12.200 mAh, una capacità decisamente elevata per un tablet di queste dimensioni. La batteria supporta la ricarica rapida SuperVOOC da 45 W, riducendo sensibilmente i tempi di ricarica nonostante l’elevata capacità. È presente anche il supporto alla ricarica inversa cablata da 6,5 W, che permette di utilizzare il tablet come fonte di alimentazione per altri dispositivi, come smartphone o accessori. Realme Pad 3 arriva sul mercato con realme UI 7.0 basata su Android 16, una scelta che garantisce fin da subito l’accesso alle più recenti funzionalità del sistema operativo e alle ultime patch di sicurezza. Il comparto fotografico resta essenziale, come spesso accade sui tablet: troviamo una fotocamera posteriore da 8 megapixel con autofocus e una fotocamera anteriore da 8 megapixel, pensata principalmente per videochiamate e didattica a distanza. Sul fronte audio, il tablet integra un sistema a quattro altoparlanti, mentre per la sicurezza è presente un sensore di impronte digitali montato lateralmente, soluzione pratica e ormai consolidata.