Realme Neo 8 svelato in Cina, specifiche e prezzi

Il produttore tech Realme ha finalmente presentato ufficialmente il suo nuovo smartphone di punta. Ci stiamo riferendo al nuovo Realme Neo 8, il quale sarà inizialmente disponibile all’acquisto per il mercato cinese. Come avevano anticipato i rumors, ci troviamo di fronte ad uno smartphone davvero potente e con una batteria enorme pari a ben 8000 mah.

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Realme annuncia in Cina il nuovo Realme Neo 8 con una batteria da 8000 mah

Dopo svariati rumors emersi in queste settimane, il nuovo Realme Neo 8 è stato annunciato ufficialmente sul mercato mobile. Come già accennato in apertura, lo smartphone si presenta come un dispositivo estremamente completo, con delle specifiche tecniche da vero e proprio top di gamma. Sotto al cofano batte infatti un processore davvero prestante. Si tratta del soc Snapdragon 8 Gen 5. Quest’ultimo viene inoltre supportato da memorie estremamente veloci, di cui RAM LPDDR5X e storage interno di tipo UFS 4.1.

Una delle sue peculiarità, però, riguarda sicuramente l’autonomia. Lo smartphone in questione può infatti vantare la presenza di una batteria molto grande, da ben 8000 mah ma non solo. Ci troviamo di fronte ad un device pensato per il gaming e questo significa che sono presenti feature apposite. Tra queste, spicca la presenza di un sistema di raffreddamento ad alto flusso d’aria e di un nuovo motore GT Performance. Sarà possibile sfruttare il gameplay nativo a 165Hz in oltre 30 videogiochi.

Sul fronte lo smartphone dispone di un display Samsung Sky Screen con una luminosità di picco che arriva addirittura fino a 9500 nits. Il comparto fotografico poi stupisce, con la presenza di un sensore fotografico principale da 50 MP Sony IMX896 con stabilizzazione ottica dell’immagine e un sensore con lente periscopica da 50 MP.

Prezzi e disponibilità

Come già accennato in apertura, il nuovo Realme Neo 8 sarà inizialmente disponibile all’acquisto per il mercato cinese ad un prezzo iniziale di circa 290 euro al cambio attuale.