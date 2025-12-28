Realme 16 Pro è ufficiale, ecco le caratteristiche

Fra pochissimi giorni debutterà in veste ufficiale sul mercato mobile la nuova serie di punta del produttore tech Realme. Uno di questi modelli sarà il nuovo Realme 16 Pro. Nonostante manchi davvero poco al suo arrivo, l’azienda ha deciso pressoché di annunciarlo. Realme ha infatti rivelato le sue caratteristiche principali. Vediamo qui di seguito i dettagli.

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Realme annuncia in anticipo il nuovo Realme 16 Pro, ecco le caratteristiche

Il nuovo top di gamma Realme 16 Pro è stato pressoché annunciato dal noto produttore tech Realme. Come già accennato in apertura, questo device sarà annunciato ufficialmente fra pochissimi giorni assieme agli altri modelli della serie. Nonostante questo, l’azienda ha svelato in anticipo le sue caratteristiche principali.

L’azienda, in particolare, ha rivelato che ci sarà un comparto fotografico all’avanguardia. Il nuovo Realme 16 Pro potrà infatti vantare la presenza di un sensore fotografico principale da ben 200 MP. Stesso discorso per il modello Realme 16 Pro+. Quest’ultimo potrà però contare in aggiunta sulla presenza di un sensore teleobiettivo con lente periscopica con zoom ottico da 3.5x.

Ritornando al modello di punta Realme 16 Pro, è stata poi confermata la presenza di un processore estremamente potente. Si tratta in particolare del soc MediaTek Dimensity 7300 Max. Grazie a questo soc, lo smartphone è riuscito a raggiungere punteggi davvero elevati sui benchmark di AnTuTu, pari ad addirittura 970,000 punti. Oltre a questo, l’azienda ha rivelato che sarà presente un innovativo sistema di raffreddamento denominata AirFlow VC.

Un’altra peculiarità di questo smartphone sarà poi la presenza di una batteria dell’enorme capienza. Si tratta infatti di ben 7000 mah che dovrebbero garantire dei risultati eccezionali dal punto di vista dell’autonomia. Anche sul fronte lo smartphone avrà caratteristiche di rilievo. Ci sarà un display con tecnologia AMOLED con una frequenza di aggiornamento pari a 144Hz, con una elevata risoluzione pari a 1.5K e con una luminosità di picco di ben 6500 nits.