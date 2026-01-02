Quando il solare lascia la terraferma: l’offshore Dongying

Parlare di energia in Cina dà sempre l’idea di trovarsi davanti a un piano sequenza cinematografico che non finisce mai di allargarsi. Se in Europa o negli Stati Uniti un nuovo parco solare da qualche centinaio di megawatt viene celebrato come una pietra miliare, nel contesto cinese sembra quasi di assistere alla normale amministrazione di un cantiere che non dorme mai. Eppure, quello che è successo al largo di Dongying, nella provincia dello Shandong, merita un’attenzione diversa, perché non è solo una questione di “quanto”, ma soprattutto di “dove” e “come”. Con l’entrata in funzione dell’impianto HG14, ci troviamo di fronte al primo vero gigante del fotovoltaico offshore in mare aperto, un progetto che sposta letteralmente i confini della tecnologia solare dalla terraferma alle onde.

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Il mare come infrastruttura energetica: la scommessa solare della Cina

Siamo abituati a pensare ai pannelli solari come a distese silenziose nel deserto o sui tetti delle nostre case, ma vederli galleggiare, o meglio, svettare su migliaia di pali conficcati nel fondale marino a chilometri dalla costa, cambia completamente la prospettiva. La sfida ingegneristica qui è stata brutale. Non stiamo parlando di uno specchio d’acqua calmo o di un lago artificiale protetto, ma di otto chilometri di distanza dalla riva, dove il mare detta le sue regole. I tecnici della Guohua Investment hanno dovuto fare i conti con un ambiente dinamico e spesso ostile, caratterizzato da maree, venti costanti e, dettaglio non trascurabile, il ghiaccio che si forma durante i mesi invernali.

L’impianto è una foresta d’acciaio composta da quasi tremila piattaforme che reggono oltre due milioni di moduli fotovoltaici. La scelta di utilizzare la tecnologia bifacciale non è un vezzo tecnico, ma una mossa strategica per sfruttare ogni raggio di luce, compreso quello che rimbalza sulla superficie dell’acqua. È interessante notare come l’oceano, pur essendo un ambiente difficile, offra dei vantaggi naturali: l’effetto di raffreddamento dell’acqua impedisce ai pannelli di surriscaldarsi, aumentandone l’efficienza rispetto alle versioni terrestri.

Ma la vera bellezza di questa infrastruttura risiede nella sua capacità di non essere un “corpo estraneo”. Sotto la distesa di silicio e vetro, la vita marina e le attività umane continuano: il progetto integra infatti l’acquacoltura, permettendo di produrre energia e cibo nello stesso spazio. È un modello di convivenza che trasforma il mare in una risorsa multidimensionale, riducendo le emissioni di CO2 per milioni di tonnellate e dimostrando che la transizione energetica non deve necessariamente rubare spazio all’agricoltura o alla natura, ma può imparare a nuotare.