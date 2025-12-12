Qualcomm: in arrivo su mobile Snapdragon 6s 4G Gen 2 e Snapdragon 4 Gen 4

Qualcomm amplia la propria offerta per il mercato mobile con il lancio di due nuove piattaforme. Entrambe destinate a migliorare l’esperienza utente nei dispositivi di fascia media e base. Le nuove soluzioni, denominate Snapdragon 6s 4G Gen 2 e Snapdragon 4 Gen 4, combinano prestazioni solide, capacità fotografiche avanzate e connettività affidabile. Puntando così a rendere accessibili tecnologie di livello superiore a un pubblico più ampio. Nel dettaglio, la Snapdragon 6s 4G Gen 2 Mobile Platform si concentra su un utilizzo quotidiano senza compromessi. La CPU Qualcomm Kryo e la GPU Adreno garantiscono un multitasking fluido e una gestione efficiente delle applicazioni più esigenti. Mentre il supporto alla fotografia fino a 108 MP, attraverso il Qualcomm Spectra Triple ISP, permette di catturare immagini da più fotocamere. La piattaforma integra, inoltre, funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Come il rilevamento a distanza del microfono e l’eco location. La connettività rimane stabile grazie al supporto a 4G LTE e Wi-Fi 5.

Qualcomm presenta le nuove piattaforme Snapdragon

In parallelo, la Snapdragon 4 Gen 4 Mobile Platform è pensata per gli smartphone di fascia base con 5G. Offrendo un compromesso tra prestazioni e accessibilità. La piattaforma dispone di una CPU Kryo fino a 2,3 GHz e di una GPU Adreno, in grado di gestire la grafica in modo fluido. La fotocamera supportata arriva fino a 36 MP, con tecnologia di riduzione del rumore multi frame per migliorare gli scatti in ambienti poco illuminati.

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L’efficienza energetica è un altro punto di forza, grazie al processo produttivo a 4 nm e alla tecnologia di ricarica rapida Quick Charge 4+. Quest’ultima consente tempi di autonomia più lunghi e ricariche veloci. Anche qui, la connettività si affida al 5G 3GPP Release 16 e a una rete Wi-Fi affidabile.

Con tali due piattaforme, Qualcomm ribadisce la strategia di rendere le tecnologie più avanzate accessibili anche ai dispositivi di fascia media e base. Ciò senza sacrificare prestazioni, qualità fotografica e connettività. L’azienda si posiziona così per rispondere a una domanda crescente di smartphone capaci di offrire un’esperienza moderna e completa. Mantenendo costi contenuti per un’ampia fascia di utenti.