PS Plus, pochi giorni per avere i giochi di dicembre

Gli utenti amanti del mondo dei videogiochi avranno poco tempo per scaricare diversi titoli di rilievo. Fra pochi giorni non saranno più disponibili i videogiochi per gli abbonati a PlayStation Plus per il mese di dicembre. Il colosso del gaming Sony sta infatti per aggiornare il catalogo con i nuovi titoli previsti per il mese corrente ed è arrivato il momento di fare spazio.

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PlayStation Plus, ultime ore per poter scaricare i videogiochi di dicembre

Gli utenti abbonati al servizio di PlayStation Plus avranno poche altre ore per poter riscattare i videogiochi inclusi a dicembre. Come già accennato in apertura, infatti, a breve saranno introdotti nel catalogo i videogiochi del mese corrente. Per questo motivo l’azienda modificherà i titoli disponibili per i saluti abbonati.

Nello specifico, secondo quanto riportato, gli utenti avranno tempo fino alla giornata del prossimo 5 gennaio 2026 per poter riscattare questi videogiochi sulla propria console da gaming. Questi sono i videogiochi che lasceranno a breve il catalogo di PlayStation Plus.

LEGO Horizon Adventures [per PS5]

Killing Floor 3 [per PS5]

The Outlast Trials [per PS4 e per PS5]

Synduality Echo of Ada [per PS5]

Neon White [per PS4 e per PS5]

Gli utenti avranno dunque a disposizione davvero pochissimi altri giorni per poter giocare a questi fantastici titoli. Come è possibile notare, questi videogiochi sono disponibili sia per la precedente console da gaming PlayStation 4 sia per la console da gaming di ultima generazione.

Ricordiamo però che a breve il colosso del gaming Sony aggiungerà ufficialmente al suo catalogo tanti nuovi videogiochi per il mese corrente per tutti gli abbonati al servizio di PlayStation Plus. Tra i videogiochi confermati, ricordiamo che saranno inclusi per gli abbonati i seguenti titoli: