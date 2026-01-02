PS Plus, pochi giorni per avere i giochi di dicembre

Gli utenti amanti del mondo dei videogiochi avranno poco tempo per scaricare diversi titoli di rilievo. Fra pochi giorni non saranno più disponibili i videogiochi per gli abbonati a PlayStation Plus per il mese di dicembre. Il colosso del gaming Sony sta infatti per aggiornare il catalogo con i nuovi titoli previsti per il mese corrente ed è arrivato il momento di fare spazio.
PlayStation Plus, ultime ore per poter scaricare i videogiochi di dicembre
Gli utenti abbonati al servizio di PlayStation Plus avranno poche altre ore per poter riscattare i videogiochi inclusi a dicembre. Come già accennato in apertura, infatti, a breve saranno introdotti nel catalogo i videogiochi del mese corrente. Per questo motivo l’azienda modificherà i titoli disponibili per i saluti abbonati.
Nello specifico, secondo quanto riportato, gli utenti avranno tempo fino alla giornata del prossimo 5 gennaio 2026 per poter riscattare questi videogiochi sulla propria console da gaming. Questi sono i videogiochi che lasceranno a breve il catalogo di PlayStation Plus.
- LEGO Horizon Adventures [per PS5]
- Killing Floor 3 [per PS5]
- The Outlast Trials [per PS4 e per PS5]
- Synduality Echo of Ada [per PS5]
- Neon White [per PS4 e per PS5]
Gli utenti avranno dunque a disposizione davvero pochissimi altri giorni per poter giocare a questi fantastici titoli. Come è possibile notare, questi videogiochi sono disponibili sia per la precedente console da gaming PlayStation 4 sia per la console da gaming di ultima generazione.
Ricordiamo però che a breve il colosso del gaming Sony aggiungerà ufficialmente al suo catalogo tanti nuovi videogiochi per il mese corrente per tutti gli abbonati al servizio di PlayStation Plus. Tra i videogiochi confermati, ricordiamo che saranno inclusi per gli abbonati i seguenti titoli:
- Need For Speed Unbound [per la nuova console PS5]
- Disney Epic Mickey: Rebrushed [sia per PS4 sia per PS5]
- Core Keeper [sia per PS4 sia per PS5]