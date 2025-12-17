Prusa e Noctua: la palette beige e marrone nelle stampanti 3D

La stampa 3D incontra l’estetica iconica di Noctua grazie a una collaborazione con Prusa. La quale punta a unire precisione tecnica e design riconoscibile. Il progetto nasce con l’obiettivo di riprodurre fedelmente le tonalità storiche dell’azienda, dando vita a due filamenti PLA: Noctua Beige e Noctua Brown. Entrambi sviluppati con una corrispondenza colore accurata. Realizzare filamenti che rispecchino con precisione un colore industriale non è un’operazione banale. La sfida è assicurare uniformità cromatica e stabilità durante la stampa. Caratteristiche essenziali per chi desidera progetti di qualità senza compromessi. Proprio per questo, Prusa ha deciso di coinvolgere direttamente Noctua nello sviluppo dei materiali. Garantendo un risultato ufficiale e controllato, che va oltre una semplice ispirazione estetica.

Noctua e Prusa insieme in una nuova collaborazione

La sinergia tra le due aziende nasce anche dalla pratica quotidiana. Le stampanti Prusa sono già impiegate nei laboratori di Noctua, facilitando il dialogo tecnico e la comprensione reciproca dei requisiti. L’entusiasmo ha portato a una declinazione speciale del progetto: una Prusa MK4S completamente personalizzata nello stile visivo Noctua. Ciò con la classica palette beige e marrone, che rappresenta un esempio concreto di come il design di un marchio può essere trasposto anche su un prodotto tecnologico diverso.

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I filamenti stessi sono stati pensati per garantire prestazioni elevate. La tolleranza dimensionale di ±0,02 mm e la bassa deformazione in stampa li rendono adatti a realizzazioni precise. Bilanciando, in tal modo, estetica e funzionalità. Sono già disponibili sul sito ufficiale di Prusa in bobine da 1 kg al prezzo di 32,99 euro IVA inclusa. Offrendo una soluzione concreta per chi cerca materiali affidabili e allo stesso tempo fedeli all’identità visiva di Noctua. Tale collaborazione evidenzia come il mondo della stampa 3D stia evolvendo, non solo attraverso innovazioni tecniche, ma anche grazie all’integrazione di elementi di design che rafforzano l’esperienza visiva. Il risultato finale è un mix di precisione e stile.