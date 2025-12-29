Home » News » Propaganda estremista guidata dall’AI?
News

Propaganda estremista guidata dall’AI?

L'AI, sempre più usata, sta diventando un appoggio anche per la propaganda estremista. In che modo viene usata tale tecnologia?

scritto da Margareth Galletta 0 commenti 1 Minuti lettura

L’intelligenza artificiale è diventata sinonimo di creatività, efficienza e innovazione. Ma mentre l’attenzione pubblica resta concentrata su musica, cinema e intrattenimento, un uso molto meno visibile, e decisamente più pericoloso, sta crescendo lontano dai riflettori. Si tratta dell’automazione della propaganda estremista. A segnalare tale scenario è un’inchiesta del Guardian, che mette in luce come le tecnologie di clonazione vocale e traduzione automatica avanzata stiano ridefinendo le modalità di diffusione dell’ideologia radicale online. Secondo diversi esperti di controterrorismo, gruppi estremisti di varia matrice hanno già iniziato a sfruttare l’AI come moltiplicatore di visibilità. Abbattendo così i limiti tecnici che per anni avevano frenato l’espansione internazionale dei loro messaggi.

Propaganda estremista supportata dall’AI: ecco i dettagli

A spiegare il fenomeno è Lucas Webber, senior threat intelligence analyst di Tech Against Terrorism. Per Webber, una delle applicazioni più efficaci dell’AI nella propaganda digitale è la traduzione multilingua. I moderni modelli generativi consentono di produrre versioni linguistiche diverse dello stesso contenuto senza perdere coerenza narrativa, intensità emotiva o carica ideologica. Un risultato che, fino a pochi anni fa, richiedeva risorse umane considerevoli.

Le conseguenze sono già visibili sulle principali piattaforme social. Tra cui spiccano X, Instagram e TikTok.  Un esempio netto emerge con le strategie dei gruppi jihadisti. In questo caso, l’AI viene utilizzata per trasformare testi ideologici in contenuti audio e video. Ciò avviene grazie all’uso di strumenti di text-to-speech e di traduzione automatica. La stessa logica è alla base della conversione di testi estremisti in audiolibri. Un esempio citato dagli analisti è Siege, manifesto dell’ultra-destra violenta scritto da James Mason, recentemente trasformato in versione audio. Ciò è stato possibile attraverso un modello vocale AI progettato per imitare la voce dell’autore. Quanto sta accadendo è un segnale chiaro di come l’intelligenza artificiale, se lasciata senza adeguati controlli, possa diventare uno strumento potente anche per l’ideologia estremista.