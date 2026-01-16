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Promo super da MediaWorld: offerte esplosive con prezzi bomba

scritto da Rossella Vitale 0 commenti 1 Minuti lettura
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Perché accontentarsi del solito dispositivo preso in quello store dietro caso quando si può puntare più in alto, verso l’infinito? MediaWorld esiste apposta e costruisce occasioni pensate per chi ama la tecnologia per davvero, per chi cerca l’unicità, per chi vuole qualcosa di utile e di indispensabile, insomma MediaWorld crea un catalogo che accontenta chiunque. Gli acquisti sanno di dolcezza, sanno di caramello, di soddisfazione e di languore caldo, di quel brivido lungo la schiena che solo lo shopping come si deve sa dare.

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Promo MediaWorld eccezionali

MediaWorld propone l’APPLE Watch SE 3 GPS a 249 euro, alleato elegante per chi corre, risponde e controlla il tempo con un sorriso. MediaWorld affianca poi l’APPLE iPhone 17 256GB Nero a 949 euro, potente come certe auto sportive sognate da ragazzi. Lo store ensa anche a chi vuole spendere meglio con il SAMSUNG Galaxy A26 5G 128GB a 219 euro, affidabile come un vecchio amico. E quando serve lavorare o studiare, MediaWorld punta inoltre sull’ASUS Vivobook Go 15 E1504 15,6’’ a 449 euro e sull’APPLE iPad A16 11’’ Wi-Fi 128GB Argento a 349 euro. Il MacBook Air 13’’ è inoltre a 969 euro.

MediaWorld non dimentica il relax: la XIAOMI A32EU Smart TV 32’’ a 149 euro illumina le serate, la BOSE Smart Soundbar a 349 euro fa tremare anche il divano. Lo store strappa un sorriso con lo Spazzolino elettrico ORAL-B Vitality Pro Duo Gift Edition a 39 euro e accende la competizione con la NINTENDO Switch 2+Mario Kart World, Nero a 489 euro. MediaWorld chiude in bellezza con il Multi Styler DYSON Airwrap i.d. Lisci-Mossi alla bellezza di soli 499 euro, perché anche i capelli meritano tecnologia. Davvero si può resistere a tutto questo?

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