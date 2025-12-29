Promo da fuochi d’artificio da Expert: non perdere le offerte

Ti è mai capitato di cercare un’idea per rinnovare casa o concederti un nuovo dispositivo e trovare tutto nello stesso posto? Da Expert succede spesso. Le promozioni non puntano solo sul prezzo, ma anche su marchi riconosciuti e soluzioni che semplificano le giornate. L’atmosfera è quella giusta per chi ama informarsi, confrontare e poi decidere in fretta. Che si tratti di cucina, pulizia, svago o studio, lo store propone occasioni che stimolano la curiosità. E allora perché non dare uno sguardo più attento a quello che Expert ha preparato? Tra sconti interessanti e nomi che ispirano fiducia, l’attenzione resta alta e la voglia di scoprire cresce riga dopo riga.

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Le offerte da non perdere più esplosive ora da Expert

Nel panorama delle proposte Expert, spicca la lavatrice HAIER Hw100-bp14929a-s a carico frontale, disponibile a 379 euro, una soluzione che unisce solidità e semplicità. Accanto a lei trova spazio la CANDY Cy12erkit, compatta e pratica, proposta a 349 euro. Per la pulizia degli ambienti, la scopa elettrica senza sacco DYSON V11 advanced, con contenitore da 0,76 litri e tecnologia a 14 cicloni, è in evidenza a 399 euro. In cucina, il microonde con grill WHIRLPOOL Cook25 mwp 253 b da 25 litri e 900 W sorprende con il prezzo di 139,90 euro, mentre il gusto del caffè passa dalla DE LONGHI Magnifica Start, proposta a 349 euro. L’intrattenimento prende forma con il HISENSE Smart TV 43″ 4K a 229 euro, affiancato dall’ACER Notebook Aspire Go 15 AG15-71P-58EA a 499 euro. Gli appassionati di gioco guardano alla NINTENDO Switch 2 con Mario Kart World a 489,90 euro, mentre chi ama la tecnologia mobile trova l’APPLE iPhone 15 128GB nero a 599,90 euro. Tante proposte, un solo indirizzo: Expert.