Prime Video: tutte le novità di dicembre 2025 tra film, serie e speciali

Dicembre porta su Prime Video un catalogo particolarmente ampio, con produzioni Original molto attese e un numero consistente di titoli in arrivo tra cinema, live show e serie consolidate. Il mese si apre con un mix di uscite festive, progetti di alto profilo e ritorni che hanno già un pubblico affezionato. La piattaforma propone un calendario fitto che accompagna lo spettatore fino a fine anno, con appuntamenti settimanali e film distribuiti in più momenti del mese.

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Tra le produzioni originali spicca Fallout S2, nuova stagione della serie ispirata all’iconico videogioco post-apocalittico. Dal 17 dicembre, gli episodi seguiranno il viaggio dei protagonisti dalle terre desolate del Mojave fino alla città di New Vegas, espandendo un universo narrativo già molto apprezzato. Il cast include nomi come Ella Purnell, Walton Goggins e Kyle MacLachlan, con un rilascio scandito fino al 4 febbraio 2026.

Il 3 dicembre arriva Oh. What. Fun., commedia natalizia con Michelle Pfeiffer, alle prese con una famiglia caotica, una fuga improvvisata e un viaggio che rivoluziona completamente le sue festività. Segue Dimmelo Sottovoce, disponibile dal 12 dicembre, un Original che racconta il ritorno improvviso dei fratelli Di Bianco nella vita di Kamila Hamilton, riportando a galla sentimenti mai risolti e dinamiche del passato.

Film Original, concerti live e una lunga lista di titoli in arrivo

Il 10 dicembre debutta Merv, storia di una coppia separata che si ritrova a condividere la custodia del proprio cane, con Zooey Deschanel e Charlie Cox protagonisti di una narrazione leggera ma sincera. A fine mese, il 31 dicembre, arriva Trap House, un action in cui un agente DEA scopre che la banda di ladri che sta inseguendo è composta dai suoi stessi figli.

Uscite speciali e film in catalogo

Il 3 dicembre Prime Video trasmette Marco Mengoni Live in Paris, performance esclusiva dalla Salle Pleyel nell’ambito del tour europeo 2025.

Tra le novità cinematografiche figurano Karate Kid: Legends (1 dicembre), My Penguin Friend (6 dicembre), The Bikeriders (19 dicembre), 28 anni dopo (22 dicembre) e Fatman (24 dicembre). Il catalogo si espande anche con film d’animazione e titoli iconici come Kung Fu Panda 3, I Croods 2, The Da Vinci Code e l’intera trilogia de Il Signore degli Anelli, disponibile dal 15 dicembre.

Sul fronte delle serie, arrivano The Blacklist S4 il 7 dicembre e Outlander S7 il 18 dicembre, ampliando ulteriormente l’offerta.