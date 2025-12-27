Home » News » Prime Video, ecco i nuovi titoli in arrivo a gennaio 2026
News

Prime Video, ecco i nuovi titoli in arrivo a gennaio 2026

Gli utenti devono prepararsi per l'arrivo di tanti nuovi contenuti multimediali su Prime Video.

scritto da Anna Lisa Ferilli 0 commenti 1 Minuti lettura
Immagine dell'icona di Prime Video su schermo, rappresenta il servizio di streaming di Amazon con contenuti originali e film. Evidenzia la presenza di piattaforma di intrattenimento digitale, molto popolare tra gli utenti di tecnologia e app mobili.

Nonostante ci troviamo nel bel mezzo delle festività natalizie, i vari big del settore dello streaming si stanno preparando per aggiornare i propri cataloghi. Gli utenti potranno delizarsi con tanti nuovi titoli di rilievo su varie piattaforme di streaming, tra cui anche Prime Video. Proprio in queste ore sono stati svelati i nomi dei nuovi contenuti in arrivo sulla piattaforma durante il mese di gennaio 2026.

 

Prime Video, ecco i nuovi titoli in arrivo sulla piattaforma a gennaio 2026

Gli utenti devono prepararsi per l’arrivo di tanti nuovi contenuti multimediali su Prime Video. Come già accennato in apertura, a breve sarà aggiornato il catalogo previsto per il mese di gennaio 2026. Vediamo qui di seguito i titoli che arriveranno.

  • Gigolò per caso, seconda stagione  – in arrivo sulla piattaforma a partire dal prossimo 2 gennaio 2026
  • Red Carpet, Vip Al Tappeto, seconda stagione dello show Prime Original – in arrivo sulla piattaforma a partire dal prossimo 23 gennaio 2026
  • Beast Game, seconda stagione dello show Prime Original – in arrivo sulla piattaforma a partire dal prossimo 23 gennaio 2026
  • The Night Manager, seconda stagione Serie Prime Original – in arrivo sulla piattaforma a partire dal prossimo 23 gennaio 2026
  • The Bad Boy and Me – Film Prime Exclusive  in arrivo sulla piattaforma a partire dal prossimo 16 gennaio 2026
  • Steal, la Rapina, Serie Prime Original – in arrivo sulla piattaforma a partire dal prossimo 21 gennaio 2026
  • Fratelli Demolitori – Film Prime Exclusive  in arrivo sulla piattaforma a partire dal prossimo 28 gennaio 2026

Gli utenti rimarranno sicuramente stupiti dalle novità che stanno per arrivare in veste ufficiale sulla piattaforma di Prime Video. Ricordiamo, però, che la concorrenza è più che mai agguerrita. Anche il colosso dello streaming Netflix aggiornerà a breve il suo catalogo con diversi nuovi contenuti multimediali. Tra le novità in arrivo, ci sarà ad esempio la tanto attesa quarta stagione della nota serie TV Bridgerton,  di cui è anche da poco uscito il trailer ufficiale.