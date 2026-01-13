PosteMobile punta ancora sulla Creami Extra WOW 50: costa 5,99 euro

Non serve lanciare sempre un’offerta nuova per riuscire a stupire gli utenti e infatti è questo il caso di Creami Extra WOW 50, l’offerta con cui PosteMobile rafforza la propria presenza tra le soluzioni pensate per un utilizzo quotidiano, senza vincoli e senza condizioni legate alla provenienza dell’utente.

La tariffa nasce per intercettare chi cerca un costo mensile contenuto, accompagnato da una dotazione completa per chiamate, messaggi e navigazione, mantenendo una struttura facile da comprendere fin dal primo sguardo.

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Una proposta essenziale ma completa da parte di PosteMobile

Creami Extra WOW 50 include minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati e 50 giga di traffico dati in 4G+, con velocità fino a 300 Mbps. Una combinazione pensata per coprire le esigenze più comuni, dalla comunicazione tradizionale alla navigazione quotidiana, passando per l’uso delle principali app di messaggistica e intrattenimento.

Il prezzo è fissato a 5,99 euro al mese, una cifra che colloca l’offerta nella fascia più accessibile del listino PosteMobile. Non sono previste limitazioni legate all’operatore di provenienza: la promozione può essere scelta da tutti gli utenti, indipendentemente dalla linea di partenza.

Attivazione flessibile e canali tradizionali

Uno degli elementi distintivi dell’offerta riguarda le modalità di attivazione. Creami Extra WOW 50 può essere richiesta online, direttamente in ufficio postale oppure al telefono, con il supporto di un operatore. Una pluralità di canali che riflette l’approccio di PosteMobile, orientato a garantire accesso anche a chi preferisce procedure più tradizionali rispetto all’attivazione digitale.

Il costo di attivazione è pari a 10 euro una tantum e comprende anche la SIM, evitando spese separate o passaggi aggiuntivi. L’attivazione viene descritta come rapida, con tempi ridotti a seconda del canale scelto.

Con Creami Extra WOW 50, PosteMobile propone una tariffa lineare, dove il prezzo contenuto, l’assenza di vincoli sulla provenienza e una dotazione bilanciata di giga e servizi rappresentano i punti centrali di una strategia orientata alla concretezza.