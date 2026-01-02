Poste Mobile: tutto incluso spendendo poco con questa promo

Un elemento fondamentale durante la nostra giornata senza dubbio sono i giga di traffico dati che utilizziamo abitualmente, questi ultimi ovviamente fanno parte della promozione telefonica che decidiamo di attivare per poter sfruttare al meglio il nostro smartphone, quest’ultimo infatti ci dà accesso ad una miriade di opzioni e funzionalità a patto di avere un’offerta che gli permetta di farlo, di conseguenza attivare la promozione adatta alle nostre necessità rappresenta uno step fondamentale dal quale tutti dobbiamo passare.

In questo contesto, ovviamente un ruolo fondamentale lo giocano i provider telefonici che mettono a disposizione cataloghi di offerte. Pensate per accontentare un po’ tutti quanti, si tratta infatti di elementi indispensabili che permettono a ogni utente di trovare l’offerta che reputa più adatta alle proprie esigenze in modo da utilizzarla durante tutto l’arco del mese senza troppi problemi, un provider che sicuramente rappresenta una certezza qui in Italia e poste mobile dal momento che ormai da diversi anni offre offerte davvero interessanti, oggi ve ne portiamo una pensata per coloro che non vogliono spendere troppo, ma che non vogliono rinunciare ad un’esperienza decisamente godibile.

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Tutto incluso

L’offerta che vi portiamo oggi garantisce a chi l’attiva a un prezzo di 6,99 € al mese ben 150 GB di traffico dati in connessione 4G con minuti illimitati verso tutti ed SMS anche illimitati verso tutti, l’offerta può essere attivata online direttamente sul sito ufficiale con un costo di attivazione di 10 €, dal momento dell’attivazione sarà poi necessario effettuare una ricarica di 10 € dalla quale potrete scalare già la prima mensilità dell’offerta, la Sim vi verrà spedita direttamente a casa in un paio di giorni lavorativi, in caso contrario se non volete aspettare potete effettuare l’attivazione direttamente presso un punto vendita poste italiane, in tal caso la Sim vi verrebbe consegnata direttamente a mano dall’operatore, molto facile e veloce in entrambi i casi.