Poste Mobile: sul sito arriva una nuova super promo ricca di giga

Un elemento fondamentale per ogni utente durante l’esperienza d’uso del proprio smartphone sicuramente e la promozione telefonica attiva sul numero di telefono personale, l’offerta telefonica infatti deve garantire minuti, SMS e gigabyte di traffico dati in modo da poter svolgere tutte le attività desiderate senza troppi problemi, questi elementi al giorno d’oggi sono diventati indispensabili per ogni utente durante l’arco della giornata.

Allo stato attuale, dunque ogni utente deve vagliare attentamente i cataloghi telefonici in modo da trovare l’offerta che meglio sposa i propri bisogni sotto vari punti di vista, non a caso i providers telefonici lanciano offerte ad hoc, pensate proprio per accontentare quante più persone possibile, tra questi un operatore sicuramente degno della vostra attenzione è poste mobile, l’operatore tinto di giallo da diverso tempo infatti offre promozioni davvero in grado di soddisfare molti utenti.

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Oggi per l’appunto vi parliamo di un’offerta arrivata da poco che però garantisce delle caratteristiche davvero ottime e soprattutto tanti gigabyte di traffico dati per navigare, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Tanti gigabyte di Internet

L’offerta di cui vi parliamo oggi al prezzo di 9,99 € al mese garantisce la bellezza di 300 GB di traffico dati in connessione 4G con minuti ed SMS completamente illimitati verso tutti, l’offerta potrà essere attivata direttamente sul sito ufficiale di poste mobile oppure presso un punto poste italiane, nel primo caso la Sim verrà spedita direttamente a casa vostra mentre nel secondo vi verrà consegnata direttamente a mano, l’attivazione ha un costo di 10 € da pagare al momento.

Se siete interessati, dunque questa offerta garantisce davvero tantissimi gigabyte per navigare e non è tutto, se volete usufruire della connessione 5G quest’ultima è attivabile utilizzando un’ulteriore opzione dal costo di tre euro al mese, in tal modo potrete sbloccare la connettività di ultima generazione e navigare alla massima velocità disponibile attualmente.