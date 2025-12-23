Poste Mobile: meno di dieci euro per una valanga di giga

Al giorno d’oggi è un elemento a dir poco fondamentale per ogni utente sicuramente è la sua promozione telefonica, l’offerta infatti permette di accedere a minuti, SMS e gigabyte di traffico dati che consentono ovviamente di restare connessi con la propria vita digitale senza nessun tipo di problema.

Di conseguenza, ogni utente ha bisogno di attivare l’offerta più adatta alle proprie esigenze, dal momento che quest’ultima per la durata del mese di fatturazione gli permetterà di fare ciò di cui ha bisogno con il proprio smartphone.

Ecco dunque che i provider telefonici garantiscono un catalogo di offerte decisamente ampio e variegato, in modo da soddisfare le esigenze di tutti i consumatori e dunque accaparrarsi la fetta più grossa del mercato, oggi vi raccontiamo un’offerta lanciata da Poste mobile pensata per coloro che hanno bisogno di navigare davvero senza pensieri.

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Tutti i giga di cui avrete bisogno

La seguente offerta al costo di 9,99 € al mese vi garantirà alla bellezza di 300 GB di traffico dati in connessione 4G con minuti illimitati verso tutti ed SMS illimitati verso tutti, la promozione avrà un costo di attivazione pari a 10 € che includerà il costo della Sim fisica, ovviamente può essere attivata facilmente online, in tal caso, infatti la sim verrebbe spedita direttamente a casa, nel caso comunque, potete optare anche per l’attivazione fisicamente presso un punto poste italiane e in tal caso la Sim mi verrebbe consegnata direttamente a mano da un operatore, in ogni caso il tutto si svolgerebbe in poco tempo dal momento che al massimo dovreste attendere i giorni necessari alla spedizione presso la vostra dimora.

Se siete interessati dunque si tratta di un’offerta che garantisce davvero un ottimo quantitativo di giga nonostante il prezzo assolutamente contenuto, per il 5G si rende necessaria l’attivazione di una opzione supplementare al costo di tre euro al mese.