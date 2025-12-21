Poste Mobile: mai a secco di giga con questa offerta sotto i 10 euro

Attualmente un elemento che sicuramente non può mancare abbinato allo smartphone di ognuno di noi è la sua promozione telefonica, quest’ultima infatti è indispensabile poiché permette a ogni utente di svolgere le attività che desidera per quanto riguarda la propria routine digitale, nello specifico rivendicare un ruolo di primaria importanza sono i gigabyte di traffico dati poiché ovviamente ci permettono di restare connessi col mondo digitale attorno a noi.

Ogni promozione infatti offre un certo quantitativo di traffico dati che permette a ogni utente di fare ciò che desidera, ovviamente i provider telefonici forniscono cataloghi di offerte pensati ovviamente per accontentare quante più persone possibile, le offerte sono variegate e offrono caratteristiche diverse spesso nella classica formula tutto incluso.

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Oggi vi parliamo di un’offerta lanciata da poste mobile pensata per coloro che vogliono navigare senza troppe preoccupazioni e senza terminare i propri dati, l’offerta in questione garantisce infatti tutto il necessario per un’esperienza ricca e priva di preoccupazioni.

Super offerta con tanti giga

L’offerta di cui vi parliamo oggi garantisce a chi decide di attivarla la bellezza di 300 GB di traffico dati in connessione 4G con minuti limitati verso tutti ad SMS altrettanto illimitati, la promozione ha un costo mensile di 9,99 € al mese con un costo di attivazione pari a 10 €, il tutto include il costo della Sim fisica che in caso di attivazione online vi verrebbe spedita direttamente a casa mentre in caso di attivazione presso un punto poste italiane vi verrebbe consegnata direttamente a mano, se siete interessati sicuramente si tratta di una promozione con un ottimo rapporto qualità prezzo visto di incredibile numero di giga offerto, se poi volete anche la connessione 5G vi basterà attivare un’opzione supplementare al costo di tre euro al mese.

Ricordiamo che l’attivazione può essere effettuata in qualsiasi momento, purché la promozione risulti ancora attiva sul sito ufficiale dell’operatore tinto di giallo.