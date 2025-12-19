Poste Mobile: la super promo con tanti giga cambia prezzo

Tutti gli utenti sicuramente ogni giorno utilizziamo la nostra promozione telefonica per svolgere le attività di cui abbiamo bisogno, dal pubblicare una foto sui social fino ad effettuare una chiamata di lavoro, i minuti, gli SMS e soprattutto i gigabyte di traffico dati giocano a un ruolo importante all’interno di questo contesto, poiché sono un punto cardine che ci permette di restare connessi con la nostra vita digitale, averli a disposizione ormai è di vitale importanza.

Ogni utente dunque deve trovare un’offerta che ovviamente offra queste caratteristiche nelle giuste quantità poiché ci devono permettere di svolgere tutto quello che vogliamo nell’arco della mensilità senza nessun tipo di preoccupazione, per fortuna in questo senso ci vengono in aiuto i provider telefonici italiani che garantiscono cataloghi di offerte davvero molto ricchi, uno tra questi sicuramente è Poste Mobile.

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L’operatore italiano recentemente ha lanciato un’offerta pensata per coloro che hanno bisogno davvero di navigare senza preoccupazioni, si tratta di un’offerta già vista ma che ora gode di un prezzo ribassato, scopriamo insieme tutti i dettagli.

Super offerta per navigare

L’offerta di cui vi parliamo oggi garantisce al prezzo di 9,99 € al mese la bellezza di 300 GB di traffico dati in connettività 4G con minuti ed SMS completamente illimitati verso tutti, l’offerta può essere attivata direttamente online sul sito ufficiale dell’operatore tinto di giallo ad un costo di 10 € come costo di attivazione con 15 € di prima ricarica da effettuare dalla quale potrete sottrarre ovviamente il credito per pagare la prima mensilità dell’offerta, in tal caso la Sim vi verrebbe spedita direttamente a casa, altrimenti se volete essere più sbrigativi potete recarvi presso un qualsiasi punto poste italiane per effettuare l’attivazione direttamente in loco e ricevere la Sim direttamente tra le vostre mani, tra l’altro se volete utilizzare il 5G, per attivarlo dovrete pagare un’opzione in più mensilmente corrispondente al prezzo di tre euro.