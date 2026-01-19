Porsche 911: registrato un nuovo record per le vendite

La Porsche 911 continua ad attirare l’attenzione del mercato auto. Nel 2025 ha raggiunto il miglior risultato di sempre per le consegne. Confermandosi così come uno dei modelli più importanti dell’intera storia del marchio. Con 51.583 unità consegnate in tutto il mondo, la 911 ha saputo emergere in un contesto tutt’altro che favorevole. Il risultato assume ancora più valore se si guarda al quadro generale di Porsche. Il 2025 non è stato un anno semplice: le consegne complessive si sono fermate a 279.449 vetture. Un valore in netto calo rispetto al 2024. Il mercato premium sta attraversando una fase di contrazione, tra incertezze economiche, nuove normative e un cambiamento nelle preferenze dei clienti. In tale scenario, vedere l 911 crescere mentre il resto rallenta è un segnale chiaro della sua forza e della sua capacità di rimanere centrale.

Continua la crescita della Porsche 911 nel settore delle vendite

Parte del merito va a una strategia evolutiva molto precisa. Porsche continua a migliorare la 911 senza stravolgerla. L’introduzione della versione T-Hybrid è emblematica: l’elettrificazione arriva, ma senza compromettere il carattere sportivo e l’esperienza di guida che definiscono tale modello.

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Intanto, il resto della gamma riflette una fase di trasformazione profonda. Nel 2025 oltre il 34% delle Porsche consegnate nel mondo era elettrificato. In Europa il sorpasso è stato netto: per la prima volta le vetture elettrificate hanno superato quelle con motore a combustione. Mentre il Nord America resta uno dei mercati più solidi.

In tale scenario, la Porsche 911 resta un riferimento. Non segue le mode, non rincorre numeri a tutti i costi, ma continua a convincere il mercato auto perché riesce ad essere fedele a se stessa. Il tutto pur cambiando quanto basta. È forse questa la sua vera forza: in un mercato che cerca nuove certezze, la Porsche 911 continua a essere una delle poche vetture che non hanno bisogno di reinventarsi per rimanere desiderabili.