Polestar 3: il SUV del marchio più sicuro del 2025 secondo Euro NCAP

Polestar rafforza il proprio ruolo di riferimento nel mondo delle auto elettriche premium grazie a un risultato che va oltre il semplice riconoscimento formale. La Polestar3 è stata inffatti nominata Executive Car più sicura del 2025 da Euro NCAP, ottenendo il premio “Best in Class” e rafforzando una strategia che mette la sicurezza al centro dello sviluppo tecnologico.

Il SUV elettrico di punta del marchio aveva già conquistato le cinque stelle Euro NCAP. I numeri emersi dai test però raccontano con maggiore precisione il valore del progetto. La vettura ha raggiunto il 90% nella protezione degli occupanti adulti e uno straordinario 93% nella protezione dei bambini a bordo. Parliamo del punteggio più alto registrato da Euro NCAP per un’auto passeggeri negli ultimi nove anni. A questi risultati si aggiungono il 79% nella protezione degli utenti vulnerabili della strada e l’83% nei sistemi di assistenza alla guida. Si tratta di dati che fotografano un approccio completo alla sicurezza, pensato per ridurre i rischi non solo per chi viaggia a bordo, ma anche per chi condivide lo spazio urbano. Euro-NCAP ha evidenziato come Polestar 3 abbia fissato un nuovo standard proprio nella tutela dei bambini, sottolineando prestazioni molto vicine alla perfezione.

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La visione Polestar sulla sicurezza tra tecnologia e responsabilità

Il riconoscimento ottenuto dal marchio non è un caso isolato. Polestar ha da sempre costruito la propria identità puntando su un equilibrio tra prestazioni elettriche, design essenziale e responsabilità verso le persone. La sicurezza è parte integrante della sua filosofia, come dimostra anche la collaborazione tecnica con Volvo Cars, che ha contribuito allo sviluppo di soluzioni strutturali avanzate e sistemi di assistenza alla guida evoluti.

Il premio “Best in Class” viene assegnato valutando quattro aree chiave, quali protezione degli adulti, dei bambini, tutela degli utenti vulnerabili e qualità dei sistemi ADAS. Polestar 3 ha saputo eccellere in tutti questi ambiti, dimostrando come la sicurezza possa diventare un vero elemento caratterizzante e non solo un requisito da soddisfare. Tale risultato rappresenta anche un segnale di continuità. Polestar 3 è infatti il terzo modello del marchio, dopo la 2 e 4, a ottenere i massimi riconoscimenti EuroNCAP. Una conferma di come l’attenzione alla sicurezza non sia limitata a un singolo progetto, ma faccia parte di una strategia di lungo periodo.