POCO C85 costa solo 100 euro su Amazon, un’offerta imperdibile

Lo smartphone che oggi vi consigliamo, per quanto riguarda la fascia bassa, è sicuramente il POCO C85, un dispositivo che vuole fare la differenza proponendo specifiche tecniche di buon livello, con una spesa, grazie alla promozione lanciata da Amazon, addirittura di soli 101 euro.

Il dispositivo presenta una scheda tecnica, considerando proprio il rapporto qualità/prezzo, di tutto rispetto, difatti è un prodotto con peso di 205 grammi, e la possibilità di raggiungere 171,56 x 79,47 x 7,99 mm di spessore. Il suo display è eccezionalmente grande, difatti è da 6,9 pollici di diagonale, un IPS LCD con risoluzione di 720 x 1600 pixel, un refresh rate a 120Hz, densità di 254 ppi e oltre 16 milioni di colori.

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Il processore abbraccia perfettamente la fascia di riferimento, essendo un MediaTek Helio G81 Ultra, octa-core con frequenza di clock di 2GHz, sempre con alle spalle la sua GPU Mali-G52 MC2, e anche un quantitativo di RAM che si aggira attorno agli 8GB. La memoria interna, a dispetto di quanto troviamo su modelli più costosi, è espandibile con microSDXC fino ad un massimo di 1TB.

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POCO C85: la promo di oggi su Amazon

Il valore finale dell’ordine, per l’acquisto di POCO C85, è di molto inferiore agli standard a cui siamo solitamente abituati, per il semplice fatto che oggi l’utente si ritrova a dover pagare/spendere solamente 101,99 euro, partendo da un listino di 149,90 euro (quindi circa il 32% in meno). Collegatevi subito qui per l’acquisto.

Uno degli aspetti di maggior successo di questo dispositivo è chiaramente rappresentato dalla batteria, componente da ben 6000 mAh, con supporto alla ricarica rapida, che permette di utilizzare il device per lungo periodo, prima di essere costretti al collegamento alla presa a muro per la ricarica effettiva dello smartphone.