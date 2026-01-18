PlayStation 5 mai vista a questo prezzo: sconto Amazon del 17%

Siete da sempre appassionati di gioco e non avete mai potuto fare a meno di avere una Play Station? I modelli proposti dal costruttore nel corso degli anni si contraddistinguono tutti per caratteristiche tecniche differenti. Motivo per cui oggi la PlayStation 5 rappresenta una delle soluzioni preferite dagli appassionati di gaming. L’ottima notizia oggi riguarda lo sconto proposto dal colosso dell’e-commerce Amazon.

Non a caso, infatti, il costo di listino di 549,99 euro viene abbassato a soli 458 grazie a uno sconto del 17%. Approfittandone subito, dunque, si ha la possibilità di avere tra le mani una soluzione con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

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PlayStation 5 oggi con un’offerta Amazon imperdibile

Come anticipato in apertura, oggi la Play Station 5 rappresenta una delle soluzioni preferite dagli appassionati di gaming. L’ottima notizia oggi riguarda lo sconto proposto dal colosso dell’e-commerce Amazon. Tra i principali dettagli che attirano l’attenzione degli utenti c’è senza alcun dubbio il design. Non a caso, infatti, il costruttore Sony ha optato per forme piuttosto futuristiche. Oltre a ciò, le dimensioni sono particolarmente generose ma è il colore bianco a essere il predominante. Bianco accompagnato dal nero lucido dei pannelli laterali.

Con una capacità di 1 TB, questo modello di PlayStation 5 vi consentirà di avere a portata di mano un accessorio perfetto per giocare con amici e portare a termine sfide in qualunque momento. Approfittando subito dello sconto attualmente disponibile su Amazon potrete dunque portare a casa un prodotto che moltissimi utenti hanno già deciso di acquistare per dare il via a sfide fantastiche.

Il prezzo da pagare per la PlayStation 5, grazie ad Amazon, oggi è di soli 458 euro anziché 549,99. La spedizione è completamente gratuita e la garanzia è di ben 24 mesi.