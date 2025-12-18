Pixel Watch: arrivano nuovi gesti e le risposte AI

L’ecosistema Pixel Watch sta attraversando una fase di aggiornamento che segna un passo rilevante nell’integrazione dell’intelligenza artificiale sui dispositivi indossabili. Le nuove funzionalità, attualmente in distribuzione graduale, puntano a ridurre la dipendenza dall’interazione tradizionale con il display, privilegiando modalità d’uso più rapide e coerenti con i contesti quotidiani in cui uno smartwatch viene usato. Il fulcro dell’intervento riguarda la possibilità di interagire con l’orologio anche quando lo schermo non è attivamente in uso. Ciò sfruttando sia movimenti naturali della mano sia risposte automatiche generate localmente. Tale evoluzione non introduce un cambio radicale dell’esperienza, ma lavora eliminando passaggi superflui e rendendo alcune operazioni più immediate.

Ecco i dettagli sul nuovo aggiornamento in arrivo per i Pixel Watch

Una prima area di intervento è rappresentata dal controllo gestuale a una mano. Le nuove funzioni ampliano un sistema già esistente, affiancandosi a Raise to Talk, utilizzato per avviare l’interazione vocale con Gemini. I gesti introdotti, identificati come Double pinch e Wrist turn, consentono di eseguire azioni comuni. Come la navigazione delle notifiche, la gestione di allarmi, timer e cronometro, il controllo della riproduzione audio e la gestione delle chiamate in arrivo. L’implementazione è stata accompagnata da indicazioni visive che compaiono sullo schermo per segnalare quando il gesto può essere riconosciuto correttamente, riducendo così il rischio di attivazioni involontarie o interpretazioni errate.

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L’aggiornamento, inoltre, introduce un cambiamento per la gestione delle Smart Reply, che ora vengono generate direttamente sull’orologio grazie al modello linguistico Gemma. Tale funzione è disponibile su Pixel Watch 3 e sui modelli successivi, che ospitano il modello in locale. L’elaborazione avviene quindi senza dover fare affidamento continuo sulla connessione con lo smartphone.

Nel complesso dunque, l’aggiornamento conferma una direzione chiara nello sviluppo dei Pixel Watch di Google. L’azienda, infatti, è sempre più orientata verso un utilizzo contestuale, discreto e meno dipendente dall’interazione visiva diretta per i suoi smartwatch.