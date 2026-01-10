Pixel: un’app porta il risparmio energetico Maps anche su quelli vecchi

Lo scorso novembre 2025 Google ha annunciato l’arrivo di un interessante novità all’interno del suo Drop dedicato ai propri smartphone che ha fatto piacere a molti utenti, stiamo parlando della modalità a basso consumo integrato all’interno di Google Maps che consente di visualizzare le mappe utilizzando l’Always On display del dispositivo, pur visualizzando tutti gli elementi essenziali per la navigazione, tutto ciò consente di risparmiare la propria autonomia in modo importante ma attualmente è disponibile solo per l’ultima generazione di smartphone Pixel.

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Un’app permette di usarla su altri device

Questa limitazione ovviamente non è piaciuta a molti utenti e dal momento che è effettivamente a chiunque può tornare comodo consumare meno energia quando si utilizza un’applicazione pesante come Maps, ecco che dunque a tal proposito un utente sul reddito ha affermato di essere riuscito ad utilizzare la modalità a basso consumo sul proprio Pixel 8 Pro utilizzando l’app Essentials.

L’applicazione in questione sviluppata da un utente di terze parti consente di personalizzare in modo più profondo e personale il proprio smartphone, offre infatti la possibilità di modificare la barra delle applicazioni, il design della schermata di blocco e anche di rimare i tasti fisici, un utente Reddit ha affermato che tramite questa applicazione è riuscito ad abilitare la modalità a basso consumo di Google Maps, si tratta senza alcun dubbio di un’ottima possibilità che purtroppo però non è facile accesso dal momento che l’installazione di questa applicazione non è proprio immediata.

L’applicazione in questione infatti non è disponibile su Google Play Store ma va installata attraverso un’altra applicazione che invece è scaricabile dal Play Store, stiamo parlando di Shizuku, dopo averla scaricata dovrete attivare il debug wireless sullo smartphone, una volta fatto il processo, sarà ultimato e potrete installare l’applicazione Essentials all’interno del vostro smartphone, che a detta dello sviluppatore dovrebbe essere in grado di portare tutte queste novità anche su smartphone diversi da quelli Google come Samsung o altre marche.