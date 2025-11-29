Pixel Studio sbarca sui Pixel 8: compatibilità ampliata e prime novità ufficiali

Google ha aggiornato la pagina di supporto dedicata a Pixel Studio, confermando l’arrivo dell’app anche sui Pixel 8. Si tratta di un’estensione importante, perché PixelStudio è diventato rapidamente uno degli strumenti più interessanti del nuovo ecosistema software di Big G. Parliamo infatti di un editor basato su IA generativa che permette di creare immagini, modificare screenshot con strumenti avanzati e ora anche di dare vita alle proprie creazioni in modo più dinamico.

L’app resta però comunque limitata a un numero di mercati selezionati e non è ancora disponibile in Italia né in lingua italiana. Attualmente può essere utilizzata solo in inglese, giapponese e tedesco da utenti di Australia, Austria, Canada, Germania, Giappone, India, Irlanda, Malaysia, Regno Unito, Singapore, Stati Uniti e Svizzera. Ciò fa quindi pensare che Google voglia procedere con cautela nel lancio.

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Pixel Studio introduce l’animazione delle immagini e si prepara al Pixel Drop di dicembre

La novità più interessante resa ufficiale da Google riguarda la nuova funzione di animazione delle immagini create attraverso Pixel Studio. Anticipata da un leaker a fine ottobre, era stata inizialmente indicata come parte del Pixel Drop di novembre. L’azienda però ha deciso di posticiparne il rilascio.

Ora la funzione è attiva e permette di selezionare un’immagine appena generata, scegliere l’opzione “Anima immagine”, inserire un prompt personalizzato o utilizzare uno dei suggerimenti proposti dall’app. È possibile arricchire la creazione anche con adesivi e didascalie tramite l’apposito editor interno, ottenendo animazioni esportabili in formato GIF o WebP e condivisibili con qualsiasi piattaforma. Tale aggiunta rappresenta un passo molto importante nell’intenzione di Google di trasformare Pixel Studio in un vero e proprio spazio creativo.

Tutto lascia pensare che il PixelDrop di dicembre 2025, accompagnato dal lancio di Android 16 QPR2 e dalle patch di sicurezza mensili, porterà ulteriori miglioramenti. Per ora, chi desidera aggiornare Pixel Studio può farlo attraverso il Play Store. Da qui basta verificare manualmente la disponibilità dell’ultima versione dedicata agli smartphone compatibili della gamma Pixel.