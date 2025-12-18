Perodua QV-E: ecco i dettagli auto elettrica dalla Malesia

La Malesia fa il suo ingresso ufficiale nel mondo delle auto elettriche con la Perodua QV-E. Si tratta del primo veicolo a batteria sviluppato interamente nel Paese. Tale modello segna un passo storico per l’industria automobilistica locale, che finora aveva visto la presenza di modelli elettrici importati e ribrandizzati. La QV-E nasce da un progetto avviato nel 2023, con un investimento pari a 800 milioni di ringgit. Ovvero poco più di 166milioni di euro. Il nuovo SUV compatto si distingue per un design moderno e curato. Con fari sottili a LED uniti da una striscia luminosa. A cui si aggiungono maniglie integrate nella carrozzeria. La linea del tetto termina in uno spoiler. Mentre al posteriore i gruppi ottici sono collegati da una barra luminosa. Disponibile in due tonalità, Ice Blue e Caviar Gray, il veicolo monta cerchi in lega da 18 pollici.

Nuova Perodua QV-E: ecco cosa sappiamo

La piattaforma modulare è sviluppata in collaborazione con Magna Steyr. Supporta un motore elettrico da 150 kW (204 CV) e 285 Nm di coppia. Alimentato da una batteria LFP da 52,5 kWh fornita da CATL. All’interno, la vettura offre un abitacolo semplice, ma tecnologico. Con due schermi da 10,25 pollici per l’infotainment e la strumentazione digitale. Affiancati da un sistema di illuminazione ambientale pensato per migliorare il comfort a bordo. L’autonomia dichiarata secondo il ciclo NEDC è di 445 km e viene raggiunto 0-100 km/h in 7,5 secondi.

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La ricarica in corrente continua arriva fino a 60 kW. Inoltre, la nuova auto elettrica integra sistemi di sicurezza avanzati ADAS oltre alla funzionalità vehicle-to-load. Quest’ultima permette di alimentare dispositivi esterni tramite la batteria. Il prezzo di partenza della QV-E è di 80.000 ringgit. Circa 16.000 euro. A tal proposito, è utile sottolineare che la batteria non è inclusa. Viene proposta con un canone mensile di 275 ringgit (circa 57 euro). Ciò attraverso il modello Battery-as-a-Service (BaaS). Secondo il CEO di Perodua, Zainal Abidin Ahmad, tale soluzione offre una garanzia a vita sulla batteria.