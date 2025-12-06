Paramount+: le novità di dicembre 2025 tra cinema, serie e ritorni attesi

Il catalogo Paramount+ si prepara ad accogliere un insieme di titoli molto diversi tra loro, pensati per chiudere il 2025 con storie intense, produzioni italiane rilevanti e serie apprezzate dal pubblico internazionale. Il mese porta infatti nuovi film, adattamenti da romanzi di successo e una stagione inedita di un franchise storico come NCIS.

Incanto, la fiaba moderna firmata Pier Paolo Paganelli

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Disponibile dal 5 dicembre, Incanto unisce atmosfere delicate e toni più cupi in un racconto che esplora il potere dell’immaginazione. Il film diretto da Pier Paolo Paganelli, con Vittoria Puccini, Mia McGovern Zaini, Claudio “Greg” Gregori e Giorgio Panariello, segue la storia della piccola Margot, rimasta orfana e affidata alla governante Felicia. La donna, dura e manipolatrice, mira al patrimonio della bambina e la priva di ogni affetto. Una fuga nel cuore della notte porta Margot a imbattersi in un circo dal cuore magico, dove trova accoglienza e un nuovo senso di appartenenza. È qui che riscopre la propria voce e la forza per affrontare chi vuole riportarla nell’ombra. Il film, prodotto da Propaganda Italia con Rai Cinema e partner europei, offre un cast corale e un taglio visivo che richiama il linguaggio delle fiabe più classiche.

Little Disasters – L’Errore di una Madre e la fragilità dei legami

Dall’11 dicembre arriva Little Disasters – L’Errore di una Madre, miniserie in sei episodi tratta dal romanzo di Sarah Vaughan. Il racconto si concentra su quattro donne legate da un’amicizia nata in gravidanza e rimasta salda negli anni. Il punto di svolta arriva quando Jess, interpretata da Diane Kruger, porta in ospedale la propria bambina ferita senza riuscire a spiegare l’accaduto. Liz, dottoressa e amica, deve valutare se coinvolgere i servizi sociali. Una decisione che innesca tensioni, dubbi e un confronto diretto con i lati più fragili della maternità contemporanea. La serie, prodotta da Roughcut Television in collaborazione con Fremantle, alterna realismo e suspense grazie alla regia di Eva Sigurðardóttir.

Trust, un thriller che affronta vulnerabilità e identità digitale

Dall’8 dicembre arriva Trust, film diretto da Carlson Young con Sophie Turner nel ruolo di Lauren Lane. La storia racconta la caduta pubblica di una giovane star di Hollywood, coinvolta nella diffusione non consensuale di immagini private. In cerca di tranquillità, Lauren si rifugia in una baita isolata, che si trasforma rapidamente in un luogo di pericolo. Tradimenti, intrusioni e paura convergono in un thriller che unisce tensione e riflessione sul valore della privacy nell’era digitale. La produzione porta la firma di Twisted Pictures e Republic Pictures.

NCIS S19 e la nuova fase della storica squadra

Dal 1° dicembre debutta la stagione 19 di NCIS, che introduce l’agente speciale Alden Parker, interpretato da Gary Cole. Il team investigativo torna ad affrontare casi legati alla sicurezza nazionale, mantenendo il mix di umanità e investigazione che ha dato forma al franchise. Accanto alle nuove dinamiche, ritornano figure centrali come McGee, Torres, Knight, Palmer, Kasie e Vance, in una stagione costruita per rinnovare gli equilibri interni della squadra.