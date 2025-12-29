Oversonic Robotics: robot umanoidi entrano nelle fabbriche dei chip

Con la firma di un accordo con STMicroelectronics, Oversonic Robotics apre una nuova fase per l’automazione industriale ad alta intensità tecnologica. La collaborazione prevede la fornitura di robot umanoidi cognitivi personalizzati. Questi sono destinati a diversi stabilimenti produttivi del gruppo dei semiconduttori. Secondo quanto comunicato dalle aziende, si tratta della prima applicazione operativa di questa tecnologia all’interno di fabbriche del settore chip. In questi contesti, affidabilità, continuità operativa e sicurezza determinano ogni scelta industriale.

Il primo robot è già attivo nello stabilimento di packaging avanzato e test di Malta, un nodo cruciale della rete produttiva globale di ST. Qui l’umanoide affianca il personale in attività logistiche e di supporto ai flussi di produzione. Si inserisce in ambienti complessi senza alterarne gli equilibri. La presenza della macchina non viene descritta come invasiva, bensì come complementare. Essa è capace di adattarsi ai ritmi e alle esigenze di un ecosistema industriale estremamente regolato.

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Umanoidi progettati per collaborare

Oversonic Robotics, realtà italiana focalizzata sulla robotica umanoide cognitiva, ha sviluppato soluzioni progettate per interagire sia con le persone sia con i sistemi di automazione già presenti negli impianti. L’accordo con ST prevede una personalizzazione spinta dei robot. Questa è calibrata sulle necessità specifiche di ciascun sito produttivo. Tale approccio consente di supportare attività ripetitive e ad alta precisione. Contribuisce alla riduzione dei tempi di ciclo e a una gestione più fluida dei processi.

Nel commento del presidente Fabio Puglia emerge come il confronto con il settore dei semiconduttori venga letto come un banco di prova estremamente severo. In questo ambito, la tecnologia umanoide viene descritta come uno strumento di supporto al lavoro umano. È orientato a migliorare la qualità delle operazioni quotidiane e ad alleggerire il carico fisico e cognitivo degli operatori. La narrazione insiste su una cooperazione uomo-macchina basata sulla fiducia e sulla sicurezza operativa.

Una visione industriale che guarda lontano

Dal punto di vista di STMicroelectronics, l’introduzione degli umanoidi cognitivi si inserisce in una strategia di automazione avanzata di lungo periodo. Fabio Gualandris, responsabile qualità, manifattura e tecnologia, collega la capacità di adottare robotica su larga scala al mantenimento della competitività globale. Gli umanoidi vengono associati alla gestione della crescente complessità dei nuovi prodotti. Inoltre, ci sono benefici tangibili in termini di sicurezza e continuità del servizio. La collaborazione avrà anche una forte esposizione internazionale. Durante il CES, Oversonic Robotics e STMicroelectronics presenteranno dimostrazioni dal vivo delle applicazioni sviluppate che mostreranno la cooperazione tra umanoidi, sistemi di automazione industriale e software basati su agenti intelligenti.