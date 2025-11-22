Oura porta Samsung (e altri) in tribunale per violazione dei brevetti

Nel mercato degli smart ring — piccoli dispositivi indossabili per monitorare il sonno, la salute e l’attività — è scoppiata una battaglia legale. Oura, azienda finlandese pioniera nel settore, ha avviato un’azione legale contro colossi come Samsung, Zepp Health (Amazfit), Reebok e Nexxbase per violazione di alcuni brevetti.

Cosa contesta Oura

Secondo Oura, le aziende citate avrebbero utilizzato senza licenza alcune sue innovazioni brevettate fondamentali. Le accuse vertono su brevetti che riguardano il design stesso dell’anello, la disposizione interna dei componenti, i sensori e il metodo di produzione: in pratica, Oura afferma che questi dispositivi riproducono parti essenziali dei suoi smart ring. Per far valere questi diritti, l’azienda ha presentato un reclamo presso la US International Trade Commission (ITC), una mossa strategica che può avere conseguenze pesanti, come il blocco delle importazioni negli Stati Uniti se le violazioni vengono confermate.

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La strategia di Oura

Non è la prima volta che Oura difende la sua proprietà intellettuale in tribunale. In passato ha già raggiunto accordi con altri produttori, concedendo licenze in cambio di privilegi. Ora, però, l’azione legale mira anche a stabilire un modello di business più strutturato per chi vuole usare la sua tecnologia: “o licenza, o restrizioni”, sembra essere il nuovo messaggio.

La controffensiva di Samsung

Da parte sua, Samsung aveva tentato un attacco preventivo: in passato aveva chiesto che fosse dichiarata l’originalità del suo Galaxy Ring. Ma un giudice negli Stati Uniti ha respinto questa causa, stabilendo che non esisteva una disputa concreta e dichiarando che le affermazioni generiche di Oura non bastavano per giustificare una denuncia legale. Nonostante ciò, la strategia legale non si ferma: Oura spinge per ottenere riconoscimento e compensi attraverso le proprie rivendicazioni.

Cosa potrebbe succedere ora

Se l’ITC dovesse darle ragione, Oura potrebbe ottenere royalty importanti o persino bloccare l’importazione di alcuni modelli concorrenti. Questo scenario potrebbe costringere Samsung & co. a rivedere la loro tecnologia o ad avviare negoziati di licenza. È una partita cruciale non solo per Oura, ma anche per l’intero settore: il modo in cui verranno gestiti i brevetti potrebbe definire quanta libertà avranno gli altri brand di innovare.

In definitiva, siamo di fronte a una “guerra dei brevetti” che non riguarda solo la forma dell’anello, ma il futuro del mercato dei wearable. Per i consumatori, il risultato di questo scontro potrebbe influenzare prezzi, disponibilità e i modelli futuri di smart ring.