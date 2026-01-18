Oracle Red Bull Racing svela la livrea per la monoposto 2026 di Formula 1

Una acrobazia adrenalinica ha permesso ad Oracle Red Bull Racing di svelare la livrea della monoposto di Formula 1 per il 2026. Un aeroplano ha letteralmente sollevato il velo che copriva la vettura, svelando la nuova colorazione che accompagnerà la vettura e il team.

Seduto nella cabina di comando c’era il pilota Martin Šonka che, all’interno dell’aeroporto di Jindřichův Hradec, Repubblica Ceca, ha compiuto una storica impresa. Grazie ad un dispositivo è riuscito ad agganciare il telo e rimuoverlo sorvolando la vettura.

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Al fine di massimizzare le possibilità di aggancio, Šonka ha dovuto utilizzare la manovra acrobatica nota come “Cobra”. Da un volo orizzontale, il pilota ha improvvisamente sollevato il muso, raggiungendo quasi la posizione verticale ma senza guadagnare quota, per poi riprendere il volo orizzontale.

Scopri l’incredibile acrobazia di Oracle Red Bull Racing che ha svelato la livrea della monoposto di Formula 1 per il 2026

Lo stunt è stato mostrato in occasione del Season Launch 2026, tenutosi alla Michigan Central Station di Detroit, Stati Uniti. Il look della livrea mostra uno stile familiare seppur rinnovato nelle colorazioni e nei giochi di luce.

Si tratta di una scelta che segna un ritorno alle origini, con una finitura lucida esattamente come quella del debutto avvenuto nel 2005. Inoltre, il passaggio ad un blu elettrico vuole sottolineare il cambiamento epocale per il team.

Infatti, oltre al debutto dei nuovi regolamenti tecnici la squadra di Milton Keynes sarà spinta per la prima volta dalle power unit prodotte in-house. Grazie alla divisione Red Bull Ford Powertrains, il team Oracle Red Bull Racing non utilizzerà un fornitore esterno per le unità di potenza, realizzando tutta la vettura presso la Factory.

La livrea 2026 presenta affinamenti estetici volti a migliorare la chiarezza e la saturazione dei colori. In questo modo, i loghi applicati sulla carrozzeria possono risaltare meglio grazie ad una maggiore nitidezza e un contrasto più accentuato.