Ops! Mobile spinge sul 5G con OPS Start e 250 giga a prezzo super

Anche oggi gli utenti che cercavano un’offerta mobile di livello possono dare uno sguardo a ciò che c’è sul web. A distinguersi particolarmente è il gestore Ops! Mobile con la sua OPS Start 5G, che punta su chi decide di cambiare operatore, offrendo una dotazione di dati molto generosa e un prezzo bloccato nel tempo.

L’offerta nasce con un target preciso e non fa nulla per nasconderlo. OPS Start 5G è pensata esclusivamente per la portabilità del numero, rivolgendosi a chi proviene da quasi tutti gli operatori presenti sul mercato, con l’unica eccezione rappresentata da Vodafone. Una scelta netta, che definisce fin da subito il perimetro della promozione.

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Una tariffa 5G costruita sui grandi volumi di dati

Il cuore dell’offerta è la quantità di traffico disponibile ogni mese. OPS Start 5G include minuti illimitati verso tutti, 250 SMS e ben 250 giga in 5G, una soglia che si colloca senza esitazioni nella fascia alta delle tariffe mobili attuali. Il prezzo è fissato a 9,99 euro al mese, con una garanzia importante: l’importo resta invariato per sempre, senza aumenti futuri.

Questa impostazione rende la proposta facilmente leggibile e priva di condizioni nascoste, un aspetto che continua a pesare molto nelle valutazioni di chi valuta un cambio di gestore. La presenza del 5G completa il quadro, offrendo velocità elevate per streaming, lavoro in mobilità e uso intensivo delle app.

Attivazione digitale e costi iniziali chiari

L’attivazione di OPS Start 5G avviene esclusivamente online e richiede l’identificazione tramite SPID, una procedura che consente di ridurre i tempi e semplificare l’intero processo. Il costo di attivazione è pari a 9,90 euro, da sostenere una sola volta, mentre la spedizione della SIM è gratuita.

La combinazione tra attivazione digitale, prezzo fisso e ampia disponibilità di giga posiziona OPS Start 5G come una proposta mirata, pensata per chi vuole cambiare operatore mantenendo il numero e accedere subito a una delle dotazioni dati più elevate attualmente disponibili nel panorama delle offerte mobili.