Ops! Mobile spinge sul 5G con OPS Start e 250 giga a prezzo super

Anche oggi gli utenti che cercavano un’offerta mobile di livello possono dare uno sguardo a ciò che c’è sul web. A distinguersi particolarmente è il gestore Ops! Mobile con la sua OPS Start 5G, che punta su chi decide di cambiare operatore, offrendo una dotazione di dati molto generosa e un prezzo bloccato nel tempo.
L’offerta nasce con un target preciso e non fa nulla per nasconderlo. OPS Start 5G è pensata esclusivamente per la portabilità del numero, rivolgendosi a chi proviene da quasi tutti gli operatori presenti sul mercato, con l’unica eccezione rappresentata da Vodafone. Una scelta netta, che definisce fin da subito il perimetro della promozione.
Una tariffa 5G costruita sui grandi volumi di dati
Il cuore dell’offerta è la quantità di traffico disponibile ogni mese. OPS Start 5G include minuti illimitati verso tutti, 250 SMS e ben 250 giga in 5G, una soglia che si colloca senza esitazioni nella fascia alta delle tariffe mobili attuali. Il prezzo è fissato a 9,99 euro al mese, con una garanzia importante: l’importo resta invariato per sempre, senza aumenti futuri.
Questa impostazione rende la proposta facilmente leggibile e priva di condizioni nascoste, un aspetto che continua a pesare molto nelle valutazioni di chi valuta un cambio di gestore. La presenza del 5G completa il quadro, offrendo velocità elevate per streaming, lavoro in mobilità e uso intensivo delle app.
Attivazione digitale e costi iniziali chiari
L’attivazione di OPS Start 5G avviene esclusivamente online e richiede l’identificazione tramite SPID, una procedura che consente di ridurre i tempi e semplificare l’intero processo. Il costo di attivazione è pari a 9,90 euro, da sostenere una sola volta, mentre la spedizione della SIM è gratuita.
La combinazione tra attivazione digitale, prezzo fisso e ampia disponibilità di giga posiziona OPS Start 5G come una proposta mirata, pensata per chi vuole cambiare operatore mantenendo il numero e accedere subito a una delle dotazioni dati più elevate attualmente disponibili nel panorama delle offerte mobili.