Ops! Mobile punta sul 5G con 250 giga a prezzo fisso per sempre

L’insieme sempre più affollato delle offerte mobili, ospita questa volta alcune proposte che riescono a distinguersi non tanto per effetti speciali, quanto per una combinazione equilibrata di contenuti e prezzo. È in questa direzione che si inserisce la nuova offerta di Ops! Mobile, pensata per intercettare chi è alla ricerca di un piano ricco di dati e con una struttura semplice, senza vincoli nascosti o rimodulazioni future.

OPS Start 5G nasce come offerta dedicata alla portabilità del numero, con un’impostazione chiara fin dal primo sguardo. Ogni mese sono inclusi minuti senza limiti verso tutti, SMS in quantità adeguata all’uso quotidiano e soprattutto 250 giga di traffico dati in 5G, una soglia che consente di utilizzare lo smartphone in modo intensivo anche per streaming, hotspot e lavoro in mobilità.

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Una tariffa pensata per chi cambia operatore

Il prezzo è fissato a 9,99 euro al mese per sempre, elemento centrale dell’intera proposta. La scelta di mantenere invariato il costo nel tempo risponde a una richiesta sempre più diffusa di stabilità, soprattutto tra chi è stanco di offerte che cambiano dopo pochi mesi. OPS Start 5G è riservata esclusivamente a chi porta il numero in Ops! Mobile e può essere attivata da clienti provenienti da qualsiasi operatore, con l’unica esclusione di chi arriva da Vodafone.

Questa impostazione rende l’offerta particolarmente mirata, trasformando la portabilità in un vero strumento di accesso a una tariffa di fascia alta, senza complicazioni aggiuntive. La gestione dell’attivazione è snella e completamente digitale, con procedura disponibile solo tramite SPID, scelta che velocizza i tempi e riduce i passaggi burocratici.

Costi chiari e attivazione semplificata

Dal punto di vista economico, OPS Start 5G prevede un costo di attivazione pari a 9,90 euro una tantum, mentre la SIM viene spedita gratuitamente. Anche in questo caso, l’impostazione segue una linea di trasparenza che evita spese ricorrenti inattese. L’utente sa fin da subito quanto spenderà all’avvio e quale sarà il costo mensile negli anni successivi.

L’abbondanza di dati in 5G rappresenta il vero punto di forza dell’offerta, che si colloca nella fascia più alta del mercato pur mantenendo un prezzo competitivo. Ops! Mobile costruisce così una proposta pensata per chi vuole cambiare operatore con l’obiettivo di ottenere di più, senza rinunciare alla semplicità e a condizioni economiche facilmente leggibili.