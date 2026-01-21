Oppo svela il nuovo Oppo A6 5G, ecco i dettagli

Oppo A6 5G è il nuovo arrivato in casa Oppo. Il noto produttore tech ha infatti da poco presentato in veste ufficiale questo nuovo smartphone di punta. Almeno inizialmente, quest’ultimo sarà disponibile per il mercato indiano. Tra i suoi punti di forza, troviamo una buona scheda tecnica ad un prezzo di vendita non troppo elevato. Vediamo qui di seguito i dettagli.

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Oppo annuncia in veste ufficiale il nuovo medio di gamma Oppo A6 5G

Il produttore tech Oppo ha da poco annunciato per il mercato indiano il suo nuovo smartphone di fascia media. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Oppo A6 5G. Quest’ultimo si presenta come un device ben fornito per la sua fascia di prezzo. Spiccano infatti caratteristiche davvero sorprendenti, tra cui una batteria con una capienza pari a 7000 mah. In ogni caso, gli utenti potranno anche sfruttare la ricarica da 45W per ricaricare in tempi brevi la batteria.

Vi riportiamo qui di seguito la sua scheda tecnica.

Display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 6.75 pollici con una risoluzione pari ad HD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz con una luminosità di picco pari a 900 nits

Processore MediaTek Dimensity 6300

Tagli di memoria comprendenti fino a 6 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno

Sistema operativo Android 15 con l’interfaccia utente personalizzata dall’azienda, la ColorOS in versione 15

Batteria con una grande capienza pari a 7000 mah con supporto alla ricarica rapida da 45W

Dual camera posteriore con sensore fotografico principale da 50 MP più un sensore di profondità da 2 MP

Fotocamera anteriore per i selfie da 8 MP

Connettività: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, supporto dual sim

Certificazione di resistenza e impermeabilità IP66, IP68 e IP69

Come già detto, il nuovo Oppo A6 5G sarà disponibile all’acquisto inizialmente per il mercato indiano. Il suo prezzo parte da circa 170 euro al cambio attuale.