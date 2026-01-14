OPPO sta ancora lavorando al suo Tri Fold?

Nel mondo della tecnologia capita spesso che l’attenzione si sposti su una singola idea, trasformandola improvvisamente nel “prossimo grande passo”. In questo momento, per gli smartphone pieghevoli, quel passo sembra avere tre pieghe invece di due. Il 2026 viene già indicato da molti come l’anno in cui i dispositivi tri fold smetteranno di essere una curiosità per provare a diventare prodotti reali. I segnali ci sono tutti: Apple sta preparando il terreno con le prime indiscrezioni sull’iPhone Fold, Samsung ha già messo le mani avanti con il Galaxy Z TriFold e Huawei ha dimostrato che la tecnologia può già uscire dai laboratori. Eppure, osservando meglio il panorama Android, emerge una sensazione diversa. Accanto a chi ha deciso di rischiare, ci sono produttori che stanno scegliendo di fermarsi un attimo, valutare, e magari rimandare. Oppo rientra in tale seconda categoria.

Oppo non è ancora pronta ad un Tri Fold

A raccontarlo è stato Zhou Yibao, Product Manager dell’azienda, con un commento su Weibo. Oppo, in realtà, ha lavorato seriamente sui tri fold: i dispositivi sono stati realizzati, testati, funzionano. Eppure non si vedranno sugli scaffali, almeno non a breve. La decisione interna è stata netta: progetto congelato, niente produzione di massa. Dietro tale scelta non c’è un problema tecnologico, ma una valutazione molto più concreta. Il mercato dei tri fold, oggi, è ancora un terreno instabile. I costi di sviluppo sono elevatissimi, la produzione è complessa e il pubblico disposto a spendere cifre astronomiche resta una nicchia.

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Anche chi ha già lanciato un prodotto simile non naviga in acque tranquille. Samsung, che può contare su anni di esperienza nei pieghevoli, starebbe registrando perdite con il Galaxy Z TriFold nonostante un prezzo che si aggira intorno ai 2.400 dollari. In quest’ottica, la posizione di Oppo appare quasi prudente, se non addirittura lungimirante. Meglio osservare come reagisce il mercato, capire se l’interesse iniziale si trasformerà in domanda reale e attendere che la tecnologia diventi più sostenibile economicamente. Il tri fold, per Oppo, non è un capitolo chiuso, ma una pagina piegata e messa da parte, pronta a essere riaperta quando il momento sarà davvero quello giusto.