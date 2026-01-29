Oppo Find X9s: nuovo aggiornamento per il comparto fotografico

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Oppo Find X92: ecco le indiscrezioni emerse

Oppo sembra ormai pronta a rimescolare le carte nel segmento degli smartphone compatti. A tal proposito, il Find X9s continua a tornare con insistenza nei rumor delle ultime settimane. Di recente, secondo quanto trapelato, la presentazione ufficiale sarebbe sempre più vicina e dovrebbe avvenire in Cina nel corso di marzo. A riportare nuove informazioni è ancora una volta Digital Chat Station, una fonte che nel tempo si è dimostrata piuttosto affidabile. Con un recente post su Weibo, il leaker è tornato a parlare proprio del Find X9s, ribadendo un’indiscrezione già emersa a dicembre e che ora sembra trovare ulteriore conferma. Il punto centrale riguarda il comparto fotografico, uno degli aspetti più discussi di questo dispositivo.

Oppo Find X92: ecco le indiscrezioni emerse

Nei mesi scorsi si era parlato di una possibile configurazione con un sensore principale da 200 MP affiancato da due fotocamere da 50 MP. A quanto pare, però, le cose starebbero diversamente. Il Find X9s dovrebbe sì puntare su un sensore da 200 MP, ma non uno solo. Oltre alla fotocamera principale, Oppo avrebbe deciso di integrare un secondo sensore da 200 MP dedicato allo zoom, con lente periscopica. . A completare il reparto ci sarebbe poi una ultra-grandangolare da 50 MP.

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Anche il resto della scheda tecnica va nella stessa direzione. Il display dovrebbe essere un OLED da 6,3 pollici con refresh rate a 120 Hz, quindi perfetto per chi vuole fluidità e qualità visiva senza arrivare a diagonali eccessive. Sotto la scocca troverebbe spazio il Dimensity 9500+, affiancato da una batteria sorprendente di 7.000 mAh. A ciò si aggiungono il sensore di impronte ultrasonico e la certificazione IP69. Se tutte tali informazioni venissero confermate, il nuovo Oppo Find X9s potrebbe diventare uno degli smartphone più interessanti dell’anno per chi cerca potenza, autonomia e fotocamere di alto livello.