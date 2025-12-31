Oppo Find N6, nuovo leaks rivela le presunte specifiche

Nel corso del prossimo anno vedremo arrivare in veste ufficiale diversi nuovi smartphone pieghevoli. Tra questi, non mancheranno i dispositivi di casa Oppo. Nei piani dell’azienda, in particolare, ci sarà il prossimo Oppo Find N6. Questo nuovo foldable è stato il protagonista degli ultimi rumors. Il noto leaker Digital Chat Station ha infatti rivelato le sue presunte specifiche tecniche.

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Oppo Find N6, Digital Chat Station rivela le presunte specifiche tecniche

Il leaker del settore Digital Chat Station ha rivelato numerosi dettagli tecnici sul prossimo smartphone pieghevole di casa Oppo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Oppo Find N6. Secondo quanto riportato, questo nuovo modello avrà un display interno piuttosto ampio, con una diagonale pari a 8.2 pollici. Sarà un pannello con tecnologia OLED di tipo LTPO con una risoluzione massima pari a 2k. Una volta chiuso, lo smartphone avrà un display più contenuto, con una diagonale pari a 6.62 pollici. Entrambi gli schermo dovrebbero poi avere una elevata frequenza di aggiornamento pari ad almeno 120Hz.

Il leaker ha poi rivelato diversi dettagli sul comparto fotografico. Quest’ultimo sarà composto da ben quattro fotocamere posteriori. Ci sarà un sensore fotografico principale da 200 MP, due sensori da 50 MP e un ultimo sensore multispettrale da 2 MP. Le fotocamere per i selfie posizionate sui display saranno invece da 20 MP. Per quanto riguarda l’autonomia, sembra che sarà presente una batteria con una capienza pari a 6000 mah con anche il supporto alla ricarica wireless.

Dal punto di vista prestazionale, sembra che a bordo ci sarà uno dei processori più potenti di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8 Elite Gen 5. Quest’ultimo dovrebbe essere supportato da diversi tagli di memoria, con 12 GB o 16 GB di memoria RAM e con fino a 2 TB di storage interno. Il leaker ha anche rivelato le presunte colorazioni ufficiali, ovvero quelle denominate Titanium, Deep Black e Golden Orange.