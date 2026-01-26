Oppo Find N6, il debutto global sembra essere più vicino

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Il prossimo smartphone pieghevole a marchio Oppo sarà il nuovo Oppo Find N6. Quest’ultimo dovrebbe essere presentato in veste ufficiale per il mercato cinese proprio a gennaio 2026. Nonostante questo, sembra che lo smartphone sia quasi pronto ad essere annunciato anche a livello globale, dato che ha da poco ricevuto delle certificazioni di rilievo.

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Oppo Find N6, il nuovo pieghevole di Oppo arriverà a breve anche a livello global

A quanto pare vedremo arrivare molto presto anche a livello globale il nuovo smartphone pieghevole a marchio Oppo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Oppo Find N6. Quest’ultimo dovrebbe essere annunciato per il mercato cinese tra pochissimi giorni, ma l’arrivo di nuove certificazioni ci suggerisce che sta per essere annunciato anche presso altri mercati.

Lo smartphone, in particolare, ha ricevuto diverse certificazioni, tra cui quella IMDA, quella TUV e quella TDRA. Su tutte queste certificazioni lo smartphone è stato registrato con il numero di modello CPH2765. Da queste certificazioni, oltre al debutto globale fra circa un paio di mesi, è emerso che lo smartphone potrà contare sulla supporto alla ricarica rapida da 80W.

Per il momento queste sono dunque le informazioni che hanno rivelato le certificazioni sul prossimo Oppo Find N6. Ricordiamo però che fino ad ora sono emersi svariati rumors che lo riguardano. Stando a quanto è emerso, il nuovo pieghevole di Oppo potrà vantare la presenza di un display interno piuttosto ampio e di qualità. La diagonale dovrebbe essere pari a 8.12 pollici. Il pannello dovrebbe essere un OLED LTPO con una risoluzione davvero elevata, pari a ben 2K. Una volta chiuso, lo smartphone dovrebbe poi avere un display con una diagonale pari a 6.62 pollici. Sembra poi che entrambi i display ospiteranno una fotocamera anteriore per i selfie da 20 MP. Il comparto fotografico dovrebbe poi comprendere una tripla fotocamera.