Oppo A6x è ufficiale sia in 4G sia in 5G, ecco I dettagli

Il produttore tech Oppo ha deciso di fare il bis con un nuovo smartphone di fascia media in due versioni. Ci stiamo riferendo in particolare al nuovo Oppo A6x, il quale è stato reso disponibile inizialmente in Malaysia sia in versione con supporto alla connettività 4G sia in versione con supporto alla connettività 5G. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

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Oppo presenta ufficialmente il nuovo Oppo A6x sia in versione 4G sia in versione 5G

Oppo A6x è il nuovo smartphone del produttore tech Oppo ed è stato annunciato in queste ore sul mercato mobile. Come già accennato in apertura, questo device è stato presentato sia in versione con supporto alla navigazione sulle reti 4G sia nella versione con supporto alla navigazione 5G. A cambiare tra le due versioni è principalmente il processore.

A bordo della versione 4G è infatti presente il soc Snapdragon 685. A muovere le performance della versione 5G troviamo invece il processore MediaTek Dimensity 6300. I tagli di memoria a supporto comprendono dai 4 GB ai 6 GB di memoria RAM e da 64 GB ai 256 GB di storage interno. La versione in 5G supporta inoltre la ricarica rapida da 45W, mentre la versione in 4G non la supporta.

Per il resto, le specifiche tecniche tra i due dispositivi sono pressoché le stesse. Sul fronte è presente un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 6.75 pollici con una risoluzione pari ad HD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. L’autonomia è affidata ad una batteria con una capienza pari a 6500 mah. All’appello, non mancano poi la porta di ricarica USB Type C, il jack audio da 3.5 mm per le cuffie e la certificazione di resistenza IP64.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Oppo A6x è stato annunciato per il momento in Malaysia ad un prezzo iniziale di circa 100 euro al cambio attuale.