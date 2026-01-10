OnePlus Nord 6, nuove certificazioni e specifiche allo scoperto

I primi segnali concreti sull’arrivo di OnePlus Nord 6 iniziano a prendere forma. Il nuovo smartphone è infatti comparso nel database TÜV con numero di modello CPH2795, lo stesso già associato in precedenza alla certificazione TDRA degli Emirati Arabi Uniti. Come spesso accade in questi casi, i documenti ufficiali non anticipano design o specifiche complete, ma confermano un dettaglio tecnico rilevante: il supporto alla ricarica rapida cablata da 80W.

Si tratta di un valore ormai coerente con la strategia del marchio, che da tempo punta su tempi di ricarica ridotti anche nella fascia medio-alta. Una potenza di questo tipo lascia intuire sessioni di rifornimento energetico particolarmente rapide, soprattutto in rapporto alla capacità della batteria che, secondo le indiscrezioni, dovrebbe essere generosa.

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Display e prestazioni al centro del progetto

Stando alle informazioni non ufficiali circolate nelle ultime settimane, OnePlus Nord 6 dovrebbe adottare un pannello OLED da 6,78 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate fino a 165Hz. Una scelta che guarda con decisione alla fluidità, non solo nella navigazione quotidiana ma anche in ambito gaming, dove frequenze elevate fanno la differenza in termini di reattività visiva.

Sotto la scocca troverebbe spazio il Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, un processore di fascia alta pensato per portare prestazioni avanzate su dispositivi non necessariamente top di gamma. Il SoC potrebbe essere accompagnato da configurazioni che arrivano fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria interna UFS 4.1, una dotazione che garantirebbe velocità elevate e margini di utilizzo anche sul lungo periodo.

Fotocamere, resistenza e software

Per quanto riguarda il comparto fotografico, le voci parlano di una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e ultra-grandangolare da 8 MP, mentre sul fronte dovrebbe trovare posto una camera anteriore da 16 MP. Non si tratta di numeri estremi, ma di una configurazione coerente con il posizionamento della serie Nord, tradizionalmente orientata all’equilibrio.

Tra le altre caratteristiche attese figurano il sensore di impronte digitali sotto al display e certificazioni IP68, IP69 e IP69K per la resistenza ad acqua e polvere, un livello di protezione non così comune in questa fascia. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 16, personalizzato con OxygenOS 16 o ColorOS 16 a seconda del mercato di destinazione.

Lancio non lontano

OnePlus non ha ancora ufficializzato una data di presentazione, ma la comparsa nelle certificazioni suggerisce che il debutto sia ormai vicino. In Cina, il presunto gemello OnePlus Turbo 6 sarebbe addirittura a ridosso del lancio. Se le specifiche anticipate verranno confermate, Nord 6 potrebbe ritagliarsi uno spazio interessante nel panorama 2026 della fascia medio-alta.