OnePlus Nord 6: arrivano le prime indiscrezioni

OnePlus sta scaldando i motori e, come spesso accade, lo sta facendo partendo dalla Cina. I protagonisti di tale nuovo capitolo sono i OnePlus Turbo 6 e OnePlus Turbo 6V. Due smartphone che ancora prima di essere presentati ufficialmente hanno attirato l’attenzione per un dettaglio tutt’altro che secondario: una batteria da ben 9.000 mAh su entrambi i modelli. Inoltre, secondo i rumor sempre più insistenti, OnePlus Turbo 6 non resterà confinato al mercato cinese. A livello globale, infatti, dovrebbe arrivare con un nome ben più familiare: OnePlus Nord 6. A rafforzare tale ipotesi ci ha pensato la prima certificazione ufficiale. Il dispositivo è comparso nel database TÜV con il numero di modello CPH2795, lo stesso già avvistato in precedenza all’interno della certificazione TDRA degli Emirati Arabi Uniti.

OnePlus si prepara a presentare il nuovo modello Nord 6?

Non si tratta ancora di documenti ricchi di dettagli, niente immagini o specifiche complete, ma una conferma importante è arrivata: il supporto alla ricarica rapida cablata da 80W. Una potenza che rientra nella tradizione OnePlus e che, se abbinata davvero a una batteria di tali dimensioni, potrebbe garantire tempi di ricarica contenuti rispetto alla capacità complessiva.

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Guardando alle indiscrezioni sulle specifiche, il OnePlus Nord 6 sembra voler alzare l’asticella nella fascia medio-alta. Si parla di un ampio display OLED da 6,78 pollici con risoluzione 1,5K. E refresh rate fino a 165Hz. Riguardo il comparto fotografico, sul retro dovrebbe esserci un sensore principale da 50 MP affiancato da una ultra-grandangolare da 8 MP. Mentre la fotocamera frontale sarebbe da 16 MP. Sotto la scocca dovrebbe trovare spazio il nuovo Snapdragon 8s Gen 4. Ad accompagnarlo ci sarebbero configurazioni con fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria UFS 4.1.

Non mancherebbero poi elementi come il sensore di impronte sotto al display, certificazioni IP68, IP69 e IP69K per la resistenza a polvere e acqua. Infine, si parla del debutto diretto con Android 16 e OxygenOS 16. Per ora OnePlus non ha ancora annunciato una data ufficiale per il lancio del Nord 6, ma il passaggio attraverso le certificazioni è spesso il segnale che il debutto non è lontano.