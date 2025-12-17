OnePlus: presentati i nuovi OnePlus 15R, PAD GO 2 e Watch Lite

Il recente annuncio di nuovi dispositivi da parte di OnePlus segna un passaggio importante nella strategia del brand. L’azienda ha presentato tre prodotti appartenenti a categorie diverse, ma accomunati da un obiettivo chiaro: offrire prestazioni avanzate, longevità e accessibilità economica. Il tutto senza rinunciare a un’identità premium. Smartphone, tablet e smartwatch diventano così tasselli di una visione unitaria, pensata per coprire esigenze diversificate. Con l’introduzione dei dispositivi OnePlus 15R, Pad Go 2 e Watch Lite, l’azienda amplia il proprio portafoglio. Nel dettaglio, il nuovo OnePlus Watch Lite è pensato per rendere le funzionalità tipiche degli smartwatch più accessibili. Il dispositivo ha un display AMOLED da 1,46 pollici con luminosità fino a 3000 nit. Propone un monitoraggio sintetico del benessere tramite 60-second Wellness Overview. Affiancato da oltre 100 modalità di allenamento, GPS Dual-Band L1/L5 e trasmissione della frequenza cardiaca verso dispositivi compatibili. Il sistema operativo RTOS consente un’autonomia fino a 10 giorni. Mentre una ricarica di 10 minuti assicura circa 24 ore di utilizzo.

Ulteriori novità presentate da OnePlus per il suo ecosistema

Il tablet Pad Go 2 si inserisce in un mercato sempre più orientato alla versatilità. Il dispositivo utilizza un display da 12,1 pollici in formato 7:5, con 284 ppi. Copertura DCI-P3 al 98% e supporto Dolby Vision. Il tablet è alimentato dal MediaTek Dimensity 7300-Ultra a 4 nanometri. Abbinato a una batteria da 10.050 mAh con ricarica 33W SUPERVOOC e ricarica inversa via cavo. La compatibilità con OnePlus Stylo e l’integrazione di strumenti come AI Writer, AI Recorder e Open Canvas rafforzano la vocazione produttiva del dispositivo. Mentre la variante con connettività 5G e SIM integrata amplia gli scenari di utilizzo in mobilità.

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Infine, il nuovo OnePlus 15R rappresenta il perno centrale di tale espansione. L’esperienza d’uso dello smartphone ruota attorno al display AMOLED LTPS 1.5K da 6,83 pollici. Con refresh rate a 165 Hz, luminosità fino a 1800 nit e un touch sampling rate di 3200 Hz. La configurazione include una fotocamera principale da 50 MP con sensore IMX906, affiancata da un’ultra-grandangolare da 8 MP e da una frontale da 32 MP con autofocus. Con supporto alla registrazione video 4K fino a 120 fps.

Lo smartphone di OnePlus debutta come primo modello globale basato sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Un chipset sviluppato con un lavoro di co-ottimizzazione pluriennale che punta su incrementi misurabili di CPU, GPU e capacità AI. A supporto del processore troviamo RAM LPDDR5X Ultra e memoria UFS 4.1. L’autonomia è affidata a una batteria da 7.400 mAh, con ricarica rapida 80W SUPERVOOC e tecnologia Silicon Nanostack.