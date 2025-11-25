OnePlus Ace 6T, rivelate le colorazioni ufficiali

Si torna a parlare di uno dei prossimi smartphone di punta del produttore tech OnePlus. Ci stiamo riferendo al prossimo OnePlus Ace 6T. Quest’ultimo è già stato avvistato in rete in alcuni immagini renders. Nonostante questo, l’azienda ha da poco pubblicato sul social cinese Weibo delle immagini ufficiali che ci hanno confermato le colorazioni che saranno disponibili al momento del debutto.

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OnePlus Ace 6T, l’azienda conferma le colorazioni ufficiali disponibili al debutto

Nel corso delle ultime ore il produttore tech OnePlus ha confermato ufficialmente le colorazioni del suo prossimo smartphone di punta. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo OnePlus Ace 6T. A confermare le colorazioni è stato in particolare il presidente di OnePlus China, ovvero Li Jie Louis, tramite un post sulla propria pagina del social cinese Weibo.

Secondo quanto rivelato dal presidente dell’azienda, il prossimo smartphone di punta di OnePlus sarà distribuito ufficialmente sul mercato in tre colorazioni. Queste saranno rispettivamente denominate Flash Black, Phantom Green e Electric Purple. Su tutte sembra che la backcover avrà una rifinitura opaca. Con le immagini pubblicate su Weibo, è stato inoltre confermato il design del nuovo device, almeno per quanto riguarda la parte posteriore.

Qui sarà collocato in alto a sinistra il modulo fotografico dello smartphone. Quest’ultimo sarà composto da due sensori fotografici. Il look generale del modulo sembra richiamare chiaramente quello già adottato sull’ultimo modello di questa serie,ovvero lo scorso OnePlus Ace 6. Al centro della backcover, sarà poi sempre presente il logo dell’azienda OnePlus.

Per il momento questo è quello che ha confermato il presidente dell’azienda sul suo prossimo smartphone. Ricordiamo comunque che fino ad ora sono già emerse diverse informazioni di rilievo su questo nuovo device. Secondo gli ultimi rumors, ad esempio, sappiamo che a bordo ci sarà un processore estremamente potente, cioè il soc Snapdragon 8 Gen 5.