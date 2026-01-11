OnePlus 16: l’azienda potrebbe optare per modelli Pro o Ultra

OnePlus potrebbe essere pronta a cambiare una delle scelte più riconoscibili della propria identità. Con la prossima generazione di top di gamma, identificata come OnePlus 16, l’azienda starebbe valutando l’introduzione di una variante Pro o Ultra, rompendo una tradizione che dura da anni. A differenza di molti produttori Android, il marchio ha sempre preferito una gamma lineare, con un solo flagship per generazione, senza etichette aggiuntive.

L’indiscrezione arriva da un leaker attivo su Twitter, secondo cui la decisione nascerebbe soprattutto dalle richieste degli utenti. Da tempo una parte della community chiede un modello ancora più ambizioso, capace di spingersi oltre l’attuale proposta “unica” che ha caratterizzato dispositivi come OnePlus 15.

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Un cambio di strategia possibile

Se confermata, la scelta segnerebbe un passaggio importante per il brand. Non è ancora chiaro se la nuova variante sarà chiamata Pro o Ultra, ma l’idea di affiancare un modello più spinto al dispositivo base sembra sempre più concreta. Le informazioni disponibili restano vaghe: il leaker parla di uno smartphone “all-rounder”, una definizione ampia che lascia spazio a diverse interpretazioni.

L’ipotesi più plausibile riguarda il comparto fotografico. Storicamente, OnePlus ha puntato su prestazioni elevate e ottimizzazione software, lasciando spesso la fotografia leggermente indietro rispetto ai migliori concorrenti. Un modello Pro o Ultra potrebbe colmare questo divario, introducendo sensori più avanzati o un sistema di obiettivi più sofisticato rispetto al modello standard.

Il ruolo di Oppo e gli equilibri interni

Un’eventuale svolta di questo tipo avrebbe anche implicazioni strategiche. OPPO, che controlla OnePlus da diversi anni, ha concentrato gran parte dell’innovazione fotografica sulla propria linea Find, posizionando OnePlus su una fascia di prezzo più competitiva. L’arrivo di un OnePlus 16 Pro o Ultra potrebbe ridisegnare questi equilibri, spingendo il brand verso un posizionamento più alto.

Resta comunque il dubbio sull’affidabilità della fonte. L’account che ha diffuso l’indiscrezione non è tra i più noti, anche se in passato alcune previsioni si sono rivelate corrette. Con quasi un anno di distanza dal lancio della prossima generazione, lo scenario resta aperto e soggetto a cambiamenti.